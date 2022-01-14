115 % قفزة في السيولة بمحصلة أسبوعية 400 مليون دينار.. وبمتوسط يومي 80 مليوناً

4.6 % مكاسب السوق الأول.. و2.6% للرئيسي و4.1% للمؤشر العام في الأسبوع الماضي



شريف حمدي



أسهمت تطمينات الحكومة الكويتية بعدم العودة إلى إغلاق النشاط الاقتصادي مجددا عقب انتشار متحور أميكرون، في عودة الزخم الشرائي للاسهم المدرجة بالسوقين الأول والرئيسي.



إذ انهت البورصة الكويتية تعاملات الأسبوع الثاني من العام الجديد على مكاسب قياسية على مستوى المؤشرات والمتغيرات، حيث نشطت عمليات الشراء على اسهم السوق الأول الذي يضم الاسهم القيادية، فضلا عن أسهم متوسطة وصغيرة حظيت بعمليات شراء من المتعاملين بمختلف شرائحهم.



ومن المنتظر ان يستمر اداء السوق في الاتجاه الصاعد خلال الجلسات المقبلة خاصة مع اقتراب مرحلة الكشف عن النتائج الختامية، حيث يستعد المتعاملون بالسوق سواء مديرو محافظ وصناديق استثمارية أو أفراد لبناء المراكز الاستثمارية على ضوء توقعات الأرباح ومن ثم التوزيعات النقدية أو اسهم المنحة استنادا إلى النمو الكبير في ارباح البنوك والشركات بالأشهر التسعة الأولى من 2021 والتي تجاوزت 2.7 مليار دينار.



وبنهايـــة التعاملـــات الأسبوعية، حققت القيمة السوقية مكاسب كبيرة بنحو 1.7 مليار دينار بنسبة 4.1%، إذ ارتفعت القيمة السوقية بنهاية الاسبوع إلى 43.42 مليار دينار من 41.71 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي، ليبلغ بذلك إجمالي المكاسب المحققة منذ بداية العام الحالي، أي خلال 9 جلسات، نحو 2.03 مليار دينار.



كما شهدت مستويات السيولة المتدفقة للسوق قفزة كبيرة بنسبة 115% بنهاية تعاملات الأسبوع، بمحصلة أسبوعية 400 مليون دينار بمتوسط يومي 80 مليون دينار ارتفاعا من 186 مليون دينار بمتوسط يومي 46.5 مليون دينار الأسبوع الماضي الذي اقتصرت تداولاته على 4 جلسات.



وارتفعت احجام التداول بنسبة 103%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.902 مليار سهم ارتفاعا من 935 مليون سهم الأسبوع الماضي، وانهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي في اداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 4.6% بمكاسب 355 نقطة ليصل إلى 8058 نقطة من 7703 نقاط الأسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 2.6% بإضافة 157 نقطة ليصل إلى 6074 نقطة من 5917 نقطة.



٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 4.1% بمكاسب 292 نقطة ليصل إلى 7389 نقطة من 7097 نقطة الأسبوع الماضي.



ملكيات الأجانب بالبنوك



اتسمت تعاملات الأجانب على أسهم البنوك الكويتية بالتوازن خلال الأسبوع الحالي، حيث رفع الأجانب نسب ملكياتهم في 4 بنوك هي، بنك الكويت الوطني، والخليج، وبنك الكويت الدولي «KIB»، والأهلي، فيما خفضوا ملكياتهم في 4 بنوك، هي البنك الأهلي المتحد، وبرقان، وبوبيان، ووربة، واستقرت الملكيات في كل من بيت التمويل الكويتي (بيتك) والتجاري.



ووفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الاجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 12 يناير الجاري، بلغت قيمة ملكيات الأجانب في الـ 10 بنوك الكويتية 2.64 مليار دينار، ارتفاعا من 2.57 مليار الأسبوع الماضي، بارتفاع 2.7%.



وارتفعت ملكية الاجانب في الوطني بنسبة 0.03% ليصل الاجمالي إلى 20.89% بقيمة 1.555 مليار دينار، كما ارتفعت في الخليج بنسبة 0.09% لتصل إلى 12.62% بقيمة 118 مليون دينار، وارتفعت في الأهلي بنسبة 0.02% لتصل إلى 0.4% بقيمة 1.9 مليون دينار، وفي بنك الكويت الدولي «KIB» بنسبة 0.09% لتصل النسبة الاجمالية إلى 4.92% بقيمة 12.5 مليون دينار.



فيما انخفضت في المتحد بنسبة 0.02% بنسبة اجمالية 0.38% بقيمة 2.9 مليون دينار، وخفض الاجانب نسب ملكياتهم في بوبيان بنسبة 0.01% لتصل النسبة الاجمالية الى 5.23% بقيمة 138 مليون دينار، وفي بنك وربة بنسبة 0.08% بإجمالي 4.36% بقيمة 24.7 مليون دينار.



واستقرت في بيت التمويل الكويتي (بيتك) عند 10.35% بقيمة 763.6 مليون دينار، واستقرت نسبة ملكيات الأجانب في بنك التجاري عند 0.06% بقيمة 597 ألف دينار.