أنهت سوق الأسهم السعودية «تاسي» تعاملات أمس، على مكاسب ليستقر المؤشر فوق مستوى 12 ألف نقطة، ويسجل أعلى مستوى منذ يوليو من عام 2006 أي منذ أكثر من 15 عاما، واستقر المؤشر في نهاية الجلسة عند مستوى 12079 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.02%، وبلغت قيمة التداولات نحو 7.7 مليارات ريال، بعد تداول نحو 198 مليون سهم.



وفي تعليقه على مواصلة سوق الأسهم السعودية مكاسبها، قال لؤي بطاينة، محلل أسواق مالية، في مقابلة مع قناة «العربية»، إن هذا يعود إلى 3 أسباب، الأول هو ارتفاع معدلات التضخم في أميركا، والذي يعزز رفع أسعار الفائدة، ما سيحافظ على أداء قوي للبنوك في السعودية.



وأشار بطاينة، إلى أن السبب الثاني مواصلة الإنفاق الحكومي في السعودية، وهذا سينعكس على أداء الشركات والبنوك في السعودية التي ستستفيد من هذا الإنفاق.



وأوضح أن السبب الثالث هو اعتماد الأفراد والأعمال على وسائل الدفع الرقمية، ما يخفض النفقات التشغيلية للبنوك، وسيؤثر بالإيجاب على الأداء ليس في السعودية فقط ولكن في كل دول المنطقة.