واصل سعر برميل النفط الكويتي الارتفاع، ليسجل قفزة بقيمة 2.26 دولار، وبنسبة 3%، ليبلغ مستوى 85.04 دولارا للبرميل في تداولات يوم أول من أمس، وذلك مقابل 82.78 دولارا في تداولات يوم الثلاثاء الماضي، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأمس، متخلية عن بعض مكاسبها الكبيرة في الجلستين السابقتين، وسط غياب لليقين بشأن الطلب في المدى القريب مع ارتفاع الإصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في أنحاء العالم.



وخلال جلسة امس، انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأميركي 20 سنتا أو 0.2%، إلى 82.44 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعها 1.7%، في الجلسة السابقة، كما تراجعت عقود خام برنت القياسي العالمي 19 سنتا أو 0.2%، إلى 84.48 دولارا للبرميل بعد صعودها 1.3% بالجلسة السابقة.



وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس تأثر الطلب على الوقود بسبب أوميكرون، حيث ارتفعت مخزونات البنزين ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من يناير، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.4 مليون برميل.