جمعت أكثر 50 شركة ناشئة تمويلا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021 استثمارات قياسية بنحو 3 مليارات دولار، وقد بلغ نصيب أول 10 شركات منها 1.9 مليار دولار، في حين تحتضن الإمارات نحو نصف شركات القائمة بواقع 22 شركة ناشئة، بلغ تمويلها 1.8 مليار دولار، أي أكثر من 60% من إجمالي التمويل.



وجاءت بالمرتبة الثانية السعودية بـ 12 شركة حصلت على تمويل بلغ 520.4 مليون دولار، ثم مصر بـ 7 شركات حصلت على تمويل بلغ 248.6 مليون دولار، فيما حلت شركة كويتية وحيدة ضمن القائمة وهي «justclean» لخدمة الغسيل الرقمية، والتي جمعت نحو 20 مليون دولار.



وقالت «فوربس» إن شركة «justclean»، تقدم خدمة غسيل الملابس حسب الطلب عبر الإنترنت وتدير عمليات التسليم ومراقبة الجودة، وتخدم المنصة عملاءها في 5 أسواق، تشمل: الكويت والبحرين والإمارات وقطر والسعودية، وتتوقع التوسع لمزيد من الدول قريبا، حيث تعمل حاليا مع ما يزيد على 500 مغسلة وتوظف أكثر من 200 موظف.



وقد تأسست شركة «justclean» في عام 2016، وذلك من جانب عذبي ونوري العنزي، وأحمد المرسي، ويستثمر بها كل من: «فيث كابيتال»، ومحمد جعفر، و«angel investors».



وبالعودة إلى قائمة فوربس، فقد هيمن قطاع التكنولوجيا المالية عليها بواقع 13 شركة، يليه قطاع التجارة الإلكترونية بـ 11 شركة.

بينما تتصدر شركات التكنولوجيا الغذائية القائمة، من حيث إجمالي قيمة التمويل البالغة 874.9 مليون دولار بفضل شركة (Kitopi) التي تتصدر قائمة هذا العام، بعد جمعها 804 ملايين دولار.