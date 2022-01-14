آلاء خليفة



أعلن أمين سر الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية للعام النقابي 2021-2022 عبدالمحسن المطيري عن تشكيل الهيئة الإدارية الحائزة على ثقة الطلبة والطالبات الدارسين بها، وقد جاء التشكيل على النحو التالي: يوسف محمد اشكناني ـ رئيسا، بدر محمد الشمالي ـ نائب الرئيس، عبدالمحسن بدر المطيري ـ أمين السر، راشد أسامة الأرملي ـ أمين الصندوق، حمود رويشد العتيبي ـ مسؤول العلاقات العامة ورئيس لجنة شؤون الطلبة.



شوق عادل المسلم ـ رئيسة لجنة المؤتمرات والملتقيات



راشد أحمد السنان ـ رئيس اللجنة الأكاديمية



مبارك فلاح الصابري ـ رئيس لجنة المستجدين



سلطان سعد العدواني ـ رئيس اللجنة الثقافية



خالد عيد الشهري ـ رئيس اللجنة الطلابية



غازي سعيد المطيري ـ رئيس تحرير مجلس نبراس



أروى محمد صرخوه ـ رئيسة اللجنة الإعلامية