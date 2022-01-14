تقدم رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيـقـيـــة المستشار وائل المطوع بخالـــص التـهـــاني والتبريكات لزملائه أعضاء هيئة التدريب بمناسبة صدور القرار النهائي للائحة ترقيات أعضاء هيئة التدريب لتكون بعد هذا القرار التاريخي لائحة موحدة تشمل أعضاء هيئة التدريب في كليات الهيئة ومعاهدها.

وقال المطوع ان الرابطة تعمل على هذه القضية منذ 2014 وواجهت العديد من الصعوبات، حيث تمت محاربة هذا القرار مرات عدة، إلا أن الرابطة وبفضل الله عز وجل ثم بجهود أعضائها ودعم منتسبيها تمكنت من إقرار هذا الإنجاز الكبير الذي يخدم أعضاء هيئة التدريب ويحافظ على حقوقهم ومكتسباتهم ويبسط إجراءات ترقياتهم واختصار الدورة المستندية وتوحيد الضوابط والمعايير المتبعة لكادر التدريب.