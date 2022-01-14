عبدالعزيز الفضلي



أشاد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب بالتعاون المثمر مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في المجالات العلمية والتعليمية والتي تنعكس بالشيء الايجابي على ابنائنا مثمنا الزيارة التي قام بها د.سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة الى الكويت.



وبحث د.سالم المالك، مع المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.خالد الفاضل آفاق التعاون بين المنظمة والمؤسسة، خصوصا في مجالات البحث العلمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء، والمنح الدراسية البحثية.



وخلال اللقاء استعرض د.المالك أبرز محاور الرؤية واستراتيجية العمل الجديدة للإيسيسكو، التي تتبنى الانفتاح على الجميع، وما تنفذه المنظمة من برامج وأنشطة.



وقدم د.الفاضل عرضا حول مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، موضحا أنها مؤسسة غير ربحية تضم عددا من المراكز العلمية، وتهدف إلى تعزيز ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى أهم البرامج والأنشطة التي تنفذها المؤسسة لتحقيق أهدافها.



وتطرق اللقاء إلى مقترحات التعاون بين منظمة الإيسيسكو ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واتفق الجانبان على التعاون في مجال علوم الفضاء وتطبيقاته، ودعم ولوج دول العالم الإسلامي إلى هذا المجال، وتشجيع إنشاء المؤسسات الوطنية والمراكز البحثية ذات الصلة بهذا المجال. وتم الاتفاق أيضا على دعم وتوفير المنح الدراسية البحثية في الجامعات المتميزة ومراكز البحث العلمي المرموقة.



كما تم الاتفاق على التعاون في إنشاء الحاضنات البحثية، وتنظيم دورات «الهاكاثون» لفائدة الشباب الموهوبين والمبدعين، ودعم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعات الثقافية، وفي المجالات التربوية.