نحاول ترميم المشاكل التي حدثت العام الماضي بالقفز في النسب الخيالية للطلبة

كلنا معترفون بسوء التعليم ونحن أمام مسؤولية مجتمعية لعلاجه دون اتهام أي طرف لآخر

نقف مع المعلم لإنصافه من أي ظلم وإن أراد الذهاب للقضاء فالقنوات الرسمية موجودة



عبدالعزيز الفضلي



أكد رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة النائب د.حمد المطر انه مهما كلف الأمر فلن نرجع للتعليم «أونلاين» إلا إذا حصلت، لا سمح الله، مشكلة عظيمة أدت إلى حظر دولي، ولكن أمام هذا الوضع لا يمكن العودة للوراء بعد أن خسرنا سنتين ومازلنا نعاني حتى الآن من آثاره، مشيرا إلى أنه ليس لدينا استعداد لأن نخسر أي جيل وبالتالي مستوى التعليم مرتبط بالحضور الفعلي والاختبارات الورقية للطلبة والعام الحالي نحاول على الأقل أن نرمم المشاكل التي حدثت بالقفز في النسب الخيالية العام الماضي على أن يأخذ كل ذي حق حقه خاصة أننا نتكلم عن 50 ألف طالب وطالبة وهذا العدد بالطبع كبير.



جاء ذلك في تصريح أدلى به د.المطر للصحافيين خلال حضوره حفل إعلان الفائزين في مسابقة معلم من ذهب GOLDEN TEACHER للعام الدراسي 2022/2021، والتي أقامتها جمعية المعلمين تحت رعاية وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وأشار د.المطر إلى انه مثلما كان للجنة التعليمية دور وبالتنسيق والتعاون مع القيادات التربوية في إعادة دور الموجه العام ليصبح المسؤول المباشر لرئيس القسم في تقييمه فنيا، فإننا مستمرون بإذن الله لإقامة مؤتمر عام الهدف منه أن يكون خارطة طريق للتعليم خاصة وان لدينا مشاكل وقضايا تربوية وبالتالي مطلوب منا أن نحقق المزيد من الإنجازات وتطوير التعليم، مضيفا: لدينا أرض خصبة وكلنا معترفون بسوء التعليم والخلل الذي يعاني منه، و«التربية» تقر وتعلم بالمشاكل وبالتالي نحن أمام مسؤولية مجتمعية مشتركة ويجب علينا جميعا دون اتهام أي طرف لآخر بأننا كلنا مسؤولون بالشأن التعليمي وان لم نحقق قفزات نوعية لقضية مهمة بالتعليم فلن تتقدم الكويت، لذلك نحن في اللجنة التعليمية موجودون لخدمة بلدنا والتعليم، مؤكدا أننا نقف مع المعلم وإنصافه في أي ظلم يقع عليه وإن أراد الذهاب للقضاء فالقنوات الرسمية موجودة أمامه.



وأشار المطر إلى أن جمعية المعلمين مؤسسة عريقة ومعنية بالشأن التعليمي، لذلك أنا سعيد بالمشاركة في أفراح المعلمين والمعلمات في هذا الحفل، شاكرا في الوقت نفسه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على رعايتها لهذه المسابقة، مثمنا دور جميع من شارك بهذه المسابقة الأولى في عمر مجلس إدارة الجمعية الذي لم يمض عليه 100 يوم.



وقال دورنا كلجنة تعليمية ومجلس أمة أن نشيد بهذه الجهود الطيبة والمتميزة، متمنيا لهم المزيد من التطور والنجاح.



من جهتها، قالت ممثلة راعي الحفل - الموجهة العامة لمادة العلوم بوزارة التربية منى الأنصاري إن المعلم كنز وهو محور العملية التعليمية التي نستند اليها في إنتاج الرأس المال البشري الابداعي، لافتة إلى أن معلمينا اليوم والذين تميزوا وفازوا بالمسابقة كان لهم دور كبير في الوصول إلى هذه النتيجة فحتما كان باحثا ضمن أصول البحث العلمي مطلعا مبتكرا لديه من الإبداعات التي مكنته من الفوز وتحقيق ما نصبو إليه في التنمية والابتكار.



وأضافت الأنصاري قائلة أبارك للفائزين ونيابة عن د.علي اليعقوب نهنئنكم بهذا الفوز ونتمنى لكم مزيدا من الابتكارات والتفوق.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين حمد الهولي في كلمة له «أرحب بكم في حفل إعلان الفائزين في مسابقة معلم من ذهب GOLDEN TEACHER للعام الدراسي 2022/2021 التي أقامتها جمعية المعلمين بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، التي تأتي في إطار النشاط الحافل للجميعة، وحرصا منها على إبراز مواهب وقدرات المعلمين وتعزيزها من خلال تشجيع روح المنافسة للكفاءات والكوادر التعليمية على المستوى المحلي، وتعزيز ثقافة الابتكار والابداع لدى المعلمين، مشيرا الى ان المسابقة عندما أطلقتها الجمعية في شهر نوفمبر الماضي لأهل الميدان التربوي جاءت منطلقة من تحقيقها للشراكة المجتمعية مع المؤسسات المختلفة وخلق بيئة خصبة لتبادل الأفكار التربوية والاستفادة منها في الميدان التعليمي، وذلك من خلال تقديم مشاريع ابتكارية في المجالات (التكنولوجية - الحرفية - الفنية - التربوية) للمساهمة من جمعية المعلمين للارتقاء بالتعليم في ظل ما نشهده من مواقف تربوية نحتاج فيها إلى تطبيق مشاريع ابتكارية ابداعية داخل الميدان التربوي».



وتمنى الهولي لكل المشاركين في المسابقة التوفيق والسداد والحرص على الاستفادة من المشاريع الابتكارية والخبرة التي استفدتم منها من خلال المشاركة في تلك المسابقة لصالح العملية التربوية، معبرا في الوقت نفسه عن تقديري وشكري لمؤسسة الكويت التقدم العلمي على دعمها لتلك المسابقة، ولحضور الأستاذة منى الأنصاري الموجهة العامة لمادة العلوم ممثلة راعي الحفل د.علي اليعقوب، وللحضور الكريم من الهيئات والمؤسسات المختلفة للمشاركة معنا في تكريم الفائزين في المسابقة، والشكر موصول أيضا الى مديرة إدارة التدريب والتطوير بالجمعية الأخت الفاضلة هبة السعد، ومديرة برنامج التنمية والابتكار الأستاذة لولوة الصانع، وللجنة التحكيم في المسابقة، ولفريق العمل لهذا الحفل.



من جهته، هنأ مدير عام منطقة الفروانية التعليمية منصور الظفيري الفائزين في المسابقة، مؤكدا انه بالفعل نفتخر بأن هناك معلمين من ذهب ومبدعين، مثمنا دور جمعية المعلمين على مساهمتها من خلال هذه المسابقات على الارتقاء بأداء ومستوى المعلم الكويتي.



الفائزون في المسابقة



١- فاطمة ناجي البحراني في المجال التكنولوجي عن مشروع الكتاب الإلكتروني التفاعلي.



٢- فيصل أحمد الصايغ في المجال الحرفي عن مشروع صنع العربات الخشبية بأشكال ونماذج مختلفة.



٣- جمانة سليمان الصالح في المجال الفني عن مشروع حفظ العينات بالرزن.



٤- فرح جاسم خواجة في المجال التربوي عن مشروع قناة يوتيوب لتعليم اللغة الانجليزية.