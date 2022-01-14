وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مذكرة تفاهم مع جامعة الكويت بشأن التعاون في مجال تصميم نصب تذكارية للصندوق الكويتي للتنمية، وذلك بحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.بدر البديوي ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم، والقائم بأعمال عميد كلية العمارة د.عمر خطاب.



وتهدف المذكرة إلى تعزيز الروابط الوثيقة القائمة بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وجامعة الكويت من خلال وضع آلية عمل لإشراك الشباب الكويتي الذين هم المحرك الرئيسي للعمل والإنجاز والنهوض في شتى المجالات وذلك لامتلاكهم الحماس والتفكير المستنير للقيام بالأعمال الموكلة لهم، ودعما من الصندوق في التعاون مع الجامعة من خلال كلية العمارة في مجال تصميم النصب التذكارية للصندوق الكويتي للتنمية داخل الكويت وخارجها، والتي سيتم تنفيذها لاحقا على أرض الواقع مما يسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم ويكون حافزا لهم للتقدم المستمر والازدهار بأعمالهم في مجال التصميم.



وفي كلمة له بهذه المناسبة، تقدم مدير جامعة الكويت بالإنابة د.بدر البديوي بالشكر للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على اتاحتهم الفرصة لطلبة جامعة الكويت والهيئة التدريسية بكلية العمارة في العمل الميداني في مجال تصميم النصب التذكارية، متطلعا إلى تعاون مثمر على المدى الطويل لبناء مهارات طلبة الجامعة ولإتاحة الفرصة لهم في المشاركة في أعمال حقيقية ومهنية على المستوى الإقليمي وبما يخدم تطوير مهاراتهم وقدراتهم في ظل إشراف أساتذتهم المتميزين، متطلعا إلى أن تكون هذه المذكرة انطلاقة لأفق جديدة من التعاون، مؤكدا استعداد جامعة الكويت للتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية في مختلف الميادين والمشاريع.



من جهته، أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية مروان الغانم أن هذا التعاون مع جامعة الكويت يأتي من منطلق الخدمة المجتمعية الذي يقدمها الصندوق الكويتي لدعم الشباب الكويتي، مشيرا إلى أن هذا التعاون المثمر كان منذ ثلاث سنوات لعمل تصاميم لعدد من المواقع لإنشاء نصب تذكارية تعكس العلاقة الاقتصادية والسياسة بين الكويت والدول المجاورة، مضيفا أن الطلبة في كلية العمارة يساهمون في إعداد تصاميم نصب تذكارية في مختلف الدول المتفق عليها، ومتطلعين أن تكون هذه التجربة هي خدمة مجتمعية في دعم الشباب الصاعد في الكويت.



بدوره، ذكر د.عمر خطاب أن كلية العمارة تعمل دائما على ربط المقررات النظرية والعملية بالواقع الفعلي وبمشروعات حقيقية على أرض الواقع، وذلك من خلال إدراج مشروعات واقعية متطلبة من القطاع الحكومي والخاص ضمن مقررات ستوديو التصميم المعماري. وكذلك من خلال تشجيع طلبة الكلية وحثهم على المشاركة في مسابقات التصميم المعماري محليا واقليميا وعالميا.



وتقدم د.خطاب بالشكر الجزيل لإدارة الصندوق الكويتي للتنمية على ثقتها في طلبة وأساتذة الكلية من خلال تكليفهم بتلك المشاريع الهامة والتي تجسد على الأرض متانة العلاقات الأخوية بين الكويت والدول العربية التي يساهم فيها الصندوق بدعم مشاريع التنمية، كما تقدم بالشكر للأستاذ د.بدر البديوي مدير الجامعة بالإنابة لرعايته الكريمة لتلك الاتفاقية ودعمه المستمر للكلية.