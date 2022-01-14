قدم النائب يوسف الغريب اقتراحا برغبة بزيادة عدد مقاعد الدراسة الجامعية للعاملين المرشحين من الوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة عن طريق ديوان الخدمة المدنية.



ونص الاقتراح على ما يلي:



يسهم ديوان الخدمة المدنية في الارتقاء بالمستوى التعليمي لجميع المواطنين العاملين في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وذلك من خلال توفير دراسات جامعية ودراسات عليا بهدف إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على مواصلة مسيرة الجهات الحكومية بإعداد المقاعد الدراسية المعتمدة لموظفي تلك الجهات.



فقد تمت مراعاة تعدد التخصصات والمواد الدراسية التي يتمكن من خلالها المواطن المرشح للابتعاث أو الحاصل على منحة للإجازة الدراسية من الاستفادة العليا التي تخدم مجال العمل الذي يقوم به، إلا أن هناك مطالبات مستحقه بزيادة المقاعد في جميع التخصصات التي تقع تحت نطاق الديوان.



ونص الاقتراح على ما يلي:



زيادة عدد مقاعد الدراسة الجامعية للعاملين المرشحين من الوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة عن طريق ديوان الخدمة المدنية.