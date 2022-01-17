«الأشغال» بصدد التسليم الابتدائي لمركزي الظهر وحولي.. وجارٍ التدعيم في المنصورية والعيون

زيادة نسبة البناء العمودي لكل مبنى لتكثيف الخدمات واستيعاب عدد أكبر من المراجعين والموظفين

المراكز هي حولي وخيطان والمنصورية والظهر والعيون.. وكل منها يتكون من سرداب وأرضي ودورين



عاطف رمضان



أعلنت مهندسة مشروع هدم وإعادة بناء وصيانة 5 مراكز خارجية للتراخيص التجارية في وزارة الأشغال م.الهام الشمري أن «الأشغال» تقوم حاليا بتنفيذ هذا المشروع، مشيرة الى أن المراكز ستكون في 5 مواقع مختلفة بمحافظات الكويت.



وقالت الشمري في تصريح لـ «الأنباء» ان مركز حولي يتبع لمحافظة حولي ومركز خيطان للفروانية والمنصورية لمحافظة العاصمة والظهر للأحمدي ومركز العيون لمحافظة الجهراء، ونحن حاليا بصدد التسليم الابتدائي لمركزي الظهر وحولي، وتم توريد الأثاث لهما، موضحة ان الهدف من انجاز المراكز الخمسة هو خدمة المواطنين عبر زيادة نسبة مساحة البناء العمودي لكل مبنى مقارنة بالمباني القديمة التي تم هدمها مما يساعد على زيادة كفاءة الخدمات واستيعاب عدد اكبر من المراجعين والموظفين.



وأضافت: كل مبنى يتكون من سرداب ودور ارضي وأول وثان والسطح، والأرضي سيكون عبارة عن صالات لاستقبال المراجعين، والاول والثاني للموظفين وخدمات الـ «vip»، والمراكز بمساحات مختلفة واكبر مركز الكائن بحولي واصغرها الظهر والمنصورية وذلك وفقا لمساحات المراكز من البلدية، لافتة الى أنها ستتميز بوجود احدث التقنيات مقارنة بالقديمة التي تم هدمها وسيتم تركيب شاشات عرض في صالات استقبال المراجعين وكاميرات للمراقبة في كل دور، بالإضافة الى وجود المصاعد وربط المباني بواسطة شبكة الانترنت.



وعن المواصفات الخارجية الحديثة للمشروع، ذكرت ان المباني تتميز بمواصفات حديثة مثل أنظمة الحريق والطوارئ في المداخل والمخارج ومولدات الكهرباء، أما من الناحية الجمالية فهناك شعار وزارة التجارة والصناعة الذي سيكون على واجهات المباني ويعكس التراث الكويتي، إضافة الى اللوحات التي ستكون في مكاتب الموظفين والزراعات التجميلية.



وتابعت: تم استخدام الأرضيات الخرسانية المسلحة في المشروع والتي تساعد على متانة ودفء المبنى وتعمل على عزل الصوت ومنع مرور الهواء، وحاليا نقوم بأعمال الحفر والتدعيم في مركز المنصورية وأعمال الصب الخرساني جاهزة في مركز العيون، والمشروع تحت الإشراف المباشر من قبل جهاز الوزارة، وأخذنا بعين الاعتبار عند تصميم المباني



حفظ الطاقة من خلال الواجهات التي تحتوي على الهيكل الزجاجي ذي الجودة العالية والذي يعمل على امتصاص أشعة الشمس ويتميز بنسبة تظليل مما يساعد على انعكاس الأشعة، ويوجد في كل مبنى «سكاي لايت» لتوفير الإضاءة الطبيعية بمساحة كبيرة ونظام التكييف وتم اختيار غاز للتبريد يتوافق مع شروط ومعايير وزارة الكهرباء والماء، وحاولنا أن نقلل الانبعاثات الكربونية لخفض التلوث البيئي باستخدام نظام العزل الحراري الذي يعمل على حفظ الحرارة داخل المباني.