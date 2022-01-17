خليل الصالح د.جاسم بشارة ورود من النائب خليل الصالح

تقديرا منه لدورها الإعلامي، بارك النائب خليل الصالح لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 46 ببطاقة تهنئة ضمنها أطيب الأمنيات لـ «الأنباء» والقائمين عليها والعاملين فيها بدوام التقدم والنجاح والازدهار، لتبقى كما عهدها الجميع منارة شامخة في سماء الإعلام الكويتي والدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين، مثمنا دورها المتميز في طرح القضايا المحلية والعربية والدولية بأسلوب مهني قائم على النزاهة والحيادية وفق نهج وطني راسخ.



كذلك تقدم الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية د.جاسم بشارة بالتهنئة برسالة وجهها إلى رئاسة التحرير جاء فيها:



سعادة الأستاذ يوسف خالد المرزوق المحترم رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



بمناسبة احتفال جريدة «الأنباء» الغراء بالعيد السادس والأربعين لصدورها، يسرنا أن نبعث لكم ولكافة العاملين بالجريدة التهنئة بهذه المناسبة الإعلامية الكبيرة، كما ننتهز هذه المناسبة لنعرب لكم عن خالص شكرنا وتقديرنا لجهودكم الإعلامية المتميزة، ذلك الصرح الصحافي والإعلامي الوطني المتميز الذي حقق إسهامات صحافية مميزة منذ نشأته حتى اليوم في شتى المجالات السياسية والتنموية وما حققتموه بشكل خاص في مجال المحافظة على البيئة على المستويين الوطني والإقليمي.



متمنين لكم ولجريدة «الأنباء» دوام التوفيق والازدهار.