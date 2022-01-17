التمسك بالأحكام والضوابط الشرعية لديننا الإسلامي الحنيف ولا مجال فيها للأهواء والآراء والرغبات الشخصية

تأجيل إقامة الدورة لحين مخاطبة «الأوقاف» والتحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش الكويتي بعد وصول رد هيئة الإفتاء



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي على التمسك بالأحكام والضوابط الشرعية لديننا الإسلامي الحنيف ولا مجال فيها للأهواء والآراء والرغبات الشخصية، مضيفاً أن الدستور الكويتي الذي أقسمنا على المحافظة عليه والعمل بموجب أحكامه، قد جعل الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، وهو ما نحرص عليه في جميع أعمالنا وقراراتنا.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ حمد جابر العلي لمجموعة من علماء ومشايخ الدين في الكويت وهم د. عثمان محمد الخميس ود. نايف العجمي ود.فرحان عبيد الشمري ود.خالد شجاع العتيبي ود.محمد ضاوي العصيمي، والذين أكدوا بدورهم على ضرورة مراعاة الضوابط في عمل المرأة ببعض الوظائف الخاصة بالسلك العسكري، وذلك من خلال استفتاء هيئة الافتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وقد وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بعد اللقاء الجهات المعنية بتأجيل إقامة الدورة لحين مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن، كما وعد بأن العمل على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش الكويتي سيكون بعد وصول رد هيئة الإفتاء الرسمي، والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط، يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها.



وتأتي استجابة وزير الدفاع لهذا اللقاء رغبة منه في سماع وجهات النظر الشرعية للعلماء والمشايخ، وتأكيدا منه على حرص وزارة الدفاع على استطلاع رأي الشرع والتحقق من عدم وجود أي محظورات أو مخالفات شرعية قد تحتويها أي من قراراتها.



حضر اللقاء وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي والنائب فايز الجمهور.