أسامة دياب



أعلنت السفارة العراقية لدى البلاد عن قيام جمهورية العراق بتسديد الدفعة الأخيرة من التعويضات المالية إلى الكويت بتاريخ 13 الجاري والبالغة (629.324.488) دولارا.

وأضافت السفارة عبر بيان تلقت «الأنباء» نسخة عنه انه بذلك يكون العراق قد أكمل تسديد كامل مبلغ التعويضات، التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 687 لعام 1991، ويأتي ذلك حرصا من حكومة جمهورية العراق على الإيفاء بكامل التزاماتها الدولية وغلق الملف نهائيا، إلى جانب سعيها الجاد لإغلاق كل الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين.