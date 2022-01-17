مريم بندق



كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن انفراجة مؤكدة لتوفير وظائف حكومية لأصحاب التخصصات التي طال انتظارها والتي لم يطرأ تحرك على ترتيب أصحابها منذ فترة ليست بالقصيرة لعدم وجود احتياجات من الوزارات لها، مشيرة إلى انه يمكن - تجاوزا - القول إنها تخصصات مجمدة. وأعلنت المصادر أن من هذه التخصصات، خريجي الهندسة الكيميائية، لافتة إلى ان ديوان الخدمة المدنية خاطب بعض الوزارات تمهيدا لتلقي احتياجات رسمية منها لتعيين أصحاب هذه التخصصات، مستدركة بالقول: ننتظر توفير الاحتياجات أبريل أو مايو المقبلين لتعيين أصحاب هذه التخصصات في وزارات مثل الأشغال والصحة.



هذا، ويعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية الاعتيادية اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وستعرض عدة تقارير، منها الحريق الذي وقع قبل عدة أيام في مصنع إسالة الغاز بمصفاة الأحمدي، إلى جانب التنسيق بشأن الجلسة البرلمانية المقررة غدا الثلاثاء المدرج على جدولها استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي في ظل تقدمه بطلب استيضاح أمس، والتطورات الآمنة لـ«أوميكرون».