أعلنت جمعية النجاة الخيرية عن تقريرها السنوي لعام 2021م، والتي أصدرته تحت شعار «كفيتوا.. ووفيتوا» والذي أكدت فيه شكرها وامتنانها لأهل الخير على هذه الإنجازات.



وبين التقرير أن الجمعية نفذت 10707 عمليات عيون من خلال مخيمات علاج مرضى العيون في 10 دول عربية وإسلامية، استفاد منها 21414 مستفيدا، من خلال تقديم العلاج والدواء والفحوصات الطبية.

وأكد رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام عمر الثويني أن الكويت أصبحت في طليعة الدول المانحة، حيث توالت مبادراتها للتخفيف من معاناة الشعوب ضحايا الفقر والمرض في مختلف أنحاء العالم، وأخذت على عاتقها ترسيخ قواعد التنمية المستدامة لبناء الإنسان وخدمته أينما كان من خلال دعم المشاريع في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية في المجتمعات الفقيرة وبما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخطة الكويت 2035.