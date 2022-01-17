يعقوب العوضي



وصلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد الى السعودية مساء امس، تمهيدا للمشاركة في منافسات بطولة آسيا الـ 20 ( تصفيات كأس العالم پولندا - السويد 2023). وباشر الجهاز الفني بقيادة بوريس دينيتش التدريبات تمهيدا لخوض اولى مبارياته في البطولة امام منتخب الأردن غدا.



وفي إطار متصل، يغادر الحكمان حمد الفرج وحسين تقي إلى الدمام غدا بعد اختيارهما من اللجنة المنظمة لإدارة البطولة. وأكد الفرج أن مرحلة إعداد الحكام كانت ناجحة، اذ شملت عدة اختبارات للياقة البدنية بجانب الدروس النظرية والعملية وتطبيقات تتوافق مع متطلبات المهمة، ونتطلع لتقديم صورة مشرفة عن واجهة التحكيم في كرة اليد الكويتية. من جانب اخر تقدم المدير الفني لفريق القادسية وليد سالمين بكتاب اعتذار رسمي عن عدم الاستمرار مع الاصفر فيما تبقى من منافسات الموسم.