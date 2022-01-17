يحيى حميدان



تسبب ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا في صفوف منتخبنا الوطني لكرة الصالات في إلغاء معسكره التدريبي الذي كان من المقرر اقامته في مدينة خورفكان بالامارات، وذلك في اطار تحضيرات «الأزرق» للمشاركة في كأس الخليج المزمع اقامتها في مدينة الدمام بالسعودية خلال الفترة من 5 وحتى 14 فبراير المقبل.



وكشفت «المسحات» التي خضع له أعضاء «الأزرق» عن اصابة 9 لاعبين و5 من أعضاء الجهازين الاداري والفني، وهو ما يعني استحالة السفر في الوقت الحالي. وكان من المقرر أن يسافر منتخبنا الوطني الى كرواتيا وسلوفاكيا للدخول في معسكر تدريبي هناك تتخلله مواجهة منتخب سلوفاكيا، الا أنه تم إلغاء هذه الفكرة بسبب اصابات «كورونا» كذلك.



وتدرس ادارة المنتخب، حسبما أكد مدير «الازرق» حسين حبيب لـ «الأنباء»، امكانية السفر قبل أيام من البطولة الخليجية الى الدمام للدخول في معسكر تدريبي مكثف، الا ان هذا الامر بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة من جانب أصحاب الشأن في السعودية حسب الصالات المتاحة لاقامة التدريبات اليومية عليها. على صعيد آخر، تعاقد النادي العربي مع المدرب الاسباني فيلكس لقيادة فريق كرة الصالات بالنادي خلفا للمدرب الوطني سالم أمان، كما وقعت كذلك مع المحترف البرازيلي باتون.