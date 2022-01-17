يحيى حميدان



نجحت ادارة نادي برقان في الحصول على توقيع المحترف البرتغالي ريناتو جوستو داسيلفا لتدعيم صفوف فريق الكرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



ويلعب ريناتو (24 سنة) في مركز الوسط، وجاء التعاقد معه بتوصية من المدرب الجديد لـ «الذهبي»، البرتغالي ماريانو باريتو، بعد الاستغناء عن البرازيلي أوتافيو سيلفا في الأيام الماضية. وتعمل ادارة برقان حاليا على التعاقد مع محترف أجنبي جديد بعد الاعلان المسبق عن الاستغناء كذلك عن البرازيلي الآخر وليام رودريغيز، الا أنه لم يتلق أي إخطار بذلك حتى اللحظة، وعليه فإن وضعه سيكون معلقا لحين حسم مسألة بقائه أو رحيله.