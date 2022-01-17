يحيى حميدان



اتفق مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي، الكرواتي أنتي ميشا، ومساعد مدرب نادي الكويت، التونسي نادر الداود، خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعهما ظهر أمس عبر الاتصال المرئي، على صعوبة مواجهة الفريقين اليوم في مباراة كأس السوبر.



في البداية، قال ميشا ان مواجهات «الأخضر» و«الأبيض» دائما ما تكون صعبة، ومنافسنا اليوم فريق كبير ويملك لاعبين على مستوى عال، مشيرا الى ان فوز العربي على الكويت 1-0 قبل أيام في دوري stc الممتاز منح الأخضر الثقة خلال تحضيراتنا للمواجهة.



وبين أن التحضيرات لمواجهة اليوم كانت ممتازة واختيار التشكيلة الأساسية يتوقف على نتائج «المسحات» التي خضع لها اللاعبون للتأكد من عدم الإصابة بفيروس «كورونا» بالإضافة الى بعض الإصابات والتي نعاني منها.



وأوضح ميشا أن مشاركة الثلاثي الأجنبي الجديد: الجزائري طارق بوعبطة، والليبي محمد صولة، والسوداني وليد الشعلة، غير مؤكدة لعدم وصول بطاقاتهم الدولية من أنديتهم السابقة حتى موعد إقامة المؤتمر الصحافي.



من جهته، أكد الداود أن مثل هذه المباريات تعتمد على التركيز العالي بالدرجة الأولى ومن يتمكن من الحفاظ على تركيزه بإمكانه الفوز بالمباراة ولقب «السوبر».



وأشار نادر الداود إلى ان خسارة الكويت من العربي قبل أيام ليست مهمة والفرق الكبيرة بإمكانها تجاوز مثل هذه الكبوات بسرعة لثقتنا العالية في نوعية لاعبينا.



وقال: «المدرب نبيل معلول حرص على تطبيق برنامج الإعداد العادي لمباراة السوبر دون أي إضافات خاصة، وذلك لأن كل الفرق حاليا باتت مكشوفة وبإمكان كل فريق معرفة نقاط القوة والضعف وطريقة تفكير المدرب وخصال كل لاعب بسهولة». وأفاد الداود بأن الفريق الكويتاوي سيكون مكتمل الصفوف في مباراة اليوم بعد العمل الكبير الذي قام به الجهاز الطبي في الأيام الماضية لتجهيز اللاعبين الذين يعانون من إصابات طفيفة.