سجل المنتخب الوطني الدولية للتجديف حضورا مميزا في بطولة آسيا للتجديف داخل الصالات التي نظمها الاتحاد الآسيوي للتجديف بنظام (اون لاين) في هونغ كونغ، حيث حققت اللاعبة سعاد الفقعان المركز الأول في فئة الوزن الخفيف للنساء لمسافة 500م، كما حققت المركز الثاني في فئة الماستر للنساء لمسافة 2000م ونفس المركز في مسافة 500م، فيما حققت زميلتها لاعبة المنتخب الدولية سيفتلانا نيكولايفنا المركز الأول في فئة الماستر للنساء لمسافة 2000م والمركز الثاني لمسافة 500م. وحقق لاعب المنتخب الدولي محمد سبتي المركز الثاني في فئة الماستر للرجال لمسافة 2000م ونفس المركز لمسافة 500م.