مبارك الخالدي



تجرى اليوم بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور «بنظام الاتصال عن بعد» مراسم قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال آسيا 2022 والتي لن يشارك فيها اي فريق كويتي لعدم استيفاء الشروط، كما ستجرى قرعة بطولة الاتحاد الآسيوي 2022، ويشارك فريقا الكويت والعربي في قرعة بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بوصف الأخضر بطلا للدوري الممتاز والأبيض بطلا للكأس، حيث سيتم توزيع الأندية على 10 مجموعات، وبحد أقصى 4 أندية في كل مجموعة.



وقد تم تقسيم الأندية على 5 مناطق مختلفة، وخصصت المجموعات الأولى والثانية والثالثة لمنطقة غرب آسيا، في حين تتضمن منطقة آسيان المجموعات السابعة والثامنة والتاسعة، وتشمل منطقة الوسط المجموعتين الخامسة والسادسة.



وسيحل الكويت والعربي في المستوى الرابع.



ويعد العربي أول فريق كويتي شارك في البطولة الآسيوية عام 71، وهو أكثر فريق كويتي شارك في البطولة منذ نشأتها وحتى قبل الاستحداث بواقع 7 مشاركات.



وفي شأن متصل تجرى يوم ٢٤ من الشهر المقبل في العاصمة كوالالمبور قرعة بطولة كأس اسيا تحت 23 سنة المقرر اقامتها في اوزبكستان يونيو المقبل. وكان الازرق الاولمبي قد حصد مقعده منذ اكتوبر الماضي بعد ان تصدر مجموعته الرابعة في التصفيات التي اقيمت في اوزبكستان وحل المنتخب السعودي في المركز الثاني ليتأهل الى جانب الازرق وايضا منتخب اوزبكستان بوصفه منظما للنهائيات.