أكدت جمعية المهندسين حرصها على التعاون مع جمعية المعلمين لإنجاح مبادرة الاستعانة بالمهندسين لسد الشواغر في السلك التدريسي بوزارة التربية.



وقال رئيس الجمعية م.فيصل العتل: سعدنا بلقاء أمين سر جمعية المعلمين سعد الشمري وعضو مجلس الإدارة عبدالله هديان لشرح أهمية هذه المبادرة لدعم التوجهات الحكومية لسد النقص في سلك التعليم، ونشكر الإخوة في الجمعية على ما أبدوه من استعداد لتدريب وتأهيل المهندسين الراغبين بالعمل التدريسي مجانا.



وأكد العتل حرص «المهندسين» على التعاون في المجالات المهنية الأخرى مع جمعية المعلمين، لافتا إلى أنه قد تم تقديم شرح موسع للضيوف حول مشروع الاعتماد المهني لغير الكويتيين والذي تقدمت به الجمعية في وقت سابق ولاقى اهتماما رسميا لأهميته في دعم تعديل التركيبة السكانية وتوفير عمالة ماهرة وبمؤهلات تلبي احتياجات السوق لمختلف المهن في الكويت، وسنتعاون مع «المعلمين» في نقل آليات الاعتماد المتبعة للمهندسين غير الكويتيين، وسنسخر كل إمكاناتنا لدعم عمل الإخوة في جمعية المعلمين وتعزيز التعاون معهم بمختلف المجالات.