استقبل مدير عام بيت الزكاة د. ماجد سليمان العازمي في مقره الرئيس بجنوب السرة، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) د.سالم بن محمد المالك والوفد المرافق له، المشرف العام للجان والمؤتمرات د. أحمد سعيد ولد أباه، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية أ. يوسف علي النجار ورئيس لجنة الرقابة المالية بمنظمة إيسيسكو والمشرف على الزيارة. ورحب العازمي بالوفد وأثنى على جهود المنظمة التي تسعى دائما لتحقيق أهدافها السامية في الارتقاء بالفكر والعلوم والتربية والثقافة المجتمعية في ظل الحضارة الإسلامية، والبحث كذلك في توسيع أواصر التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة، معربا عن سعادته باختيار بيت الزكاة ليكون شريكا للمنظمة في أعمالها الخيرية ممثلا للعمل الخيري الكويتي، بصفته هيئة حكومية مستقلة تعنى بفريضة الزكاة والعمل الخيري محليا وخارجيا.