عادل الشنان



أكد مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن مشروع جنوب القيروان الاسكاني المرتقب يعاني من عدة عوائق ممثلة بوجود عدد كبير من الأشجار في موقع المشروع، وقد أوعز مجلس الوزراء الى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بإزالة هذا العائق بصفتها الجهة ذات الصلة بشكل مباشر. وأكد المصدر أن قرار مجلس الوزراء حدد تسليم موقع المشروع إلى «الرعاية السكنية» بعد إزالة جميع العوائق التي تعوق تنفيذه.



وأشار المصدر الى أن الجهات المعنية ستقوم بالاجتماع بعد دعوتها من قبل بلدية الكويت للاطلاع على جميع العوائق - إن وجدت - وتعهد كل جهة بتنفيذ ما يخصها من إزالة للعوائق أو غيرها. ولفت المصدر إلى أنه بعد إزالة جميع العوائق واستيفاء كل الاجراءات المتبعة وموافقة جميع الجهات المعنية سيتم تسليم موقع المشروع الى «الرعاية السكنية».