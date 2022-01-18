المشروع يقع في صبحان الصناعية على 40 ألف م2 ومساحة بناء كلية 21500 م2

يتميز المشروع باستخدام أحدث النظم الذكية والصديقة للبيئة ووجود محطة معالجة للمياه

المشروع موزع على 8 مبانٍ ويضم مواقف سيارات ومسطحات خضراء ونادياً صحياً ومبنى للتدريب



عاطف رمضان



كشف نائب مدير مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الإدارة العامة لأمن المنشآت في قطاع المشاريع الإنشائية بوزارة الأشغال م.محمد العازمي عن أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى مرحلة إيصال التيار الكهربائي، مشيرا إلى انه قد تم توريد وتركيب معدات محطة الكهرباء من قبل وزارة الكهرباء وتم توصيل الكابلات إلى المحطة وقريبا سيتم إيصال التيار الكهربائي للمشروع.



وأضاف العازمي في تصريح لـ «الأنباء» أنه بعد توصيل التيار الكهربائي للمشروع سيتم فحص وتشغيل معدات المشروع وبعد ذلك يتم التسلم الابتدائي للمبنى من المقاول حتى تقوم «الأشغال» بتسليمه إلى الجهة المستفيدة.



وأوضح أن المشروع يقع في منطقة صبحان الصناعية على مسطح أرض 40 ألف متر مربع ومساحة بناء كلية 21500 متر مربع، موزع على 8 مبان، بالإضافة إلى مواقف السيارات والمسطحات الخضراء.



ولفت إلى أن مباني المشروع الـ 8 هي «المبنى الإداري، ومبنى الرماية والتدريب، ومبنى المهاجع، ومبنى الورش، والمسجد، ومبنى محطة التكييف، ومبنى محطة الكهرباء، والسور والبوابات».

وأشار العازمي إلى أن المشروع يتميز باستخدام أحدث النظم الذكية والصديقة للبيئة مع وجود محطة معالجة للمياه بالمشروع لإعادة استخدامها في أعمال الزراعة، بالإضافة إلى احتواء المشروع على جهاز حفظ الطاقة capastor Bank لتقليل الفقد في الطاقة الكهربائية، كذلك معلقات إنارة متنوعة كلها تتميز بتقنية جديدة وهي LED بالإضافة إلى المباني الذكية التي يتم التحكم في إضاءتها عن طريق Motion sensor.



وأشار إلى أن المشروع يتميز بنظام امني متكامل بعدد 240 كاميرات مراقبة يتم تسجيلها في سيرفرات تستوعب سنة كاملة من التسجيل، بالإضافة إلى نظام البصمة Access Control System في بعض الأماكن الحساسة، وكذلك نظام إنذار حريق 674 كاشف دخان يرصد ويستشعر أي دخان وإنذار المتواجدين، ونظام الساعات التي يتم التحكم فيها عن طريق الأقمار الاصطناعية.



وذكر أن مواقف السيارات في المشروع حاليا تستوعب 273 سيارة تقريبا داخل ساحات السور الداخلي للمشروع وكذلك هناك خطة مستقبلية أمام بوابات المشروع الرئيسية تستهدف وجود مواقف أرضية.



وقال العازمي إن المشروع يتميز أيضا بأن المبنى الإداري يحوي ملجأ في السرداب ومسبح في الدور الأرضي ومسرح وصالات الاجتماعات في الدور الأول ومحطة تنقية للصرف الصحي في المشروع وذلك للاستفادة في سقي المسطحات الخضراء كما توجد ملاعب في المشروع، بالإضافة إلى وجود مطبخ مركزي وصالات للطعام وناد صحي ومبنى للتدريب.