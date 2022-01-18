الحكومة تحضر الجلسة البرلمانية اليوم ماعدا الوزراء المخالطين لوزير العدل

إصابة وزير العدل ب "كورونا" ويطبق بروتوكول العزل المنزلي

مجلس الوزراء: نستذكر بكل التقدير والعرفان جهود السعودية وأميركا ودول التحالف لتحرير الكويت بمناسبة الذكرى (31) لإنطلاق عمليات عاصفة الصحراء

إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاستهداف المناطق المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من الأبرياء

إعادة تسيير الرحلات التجارية مع الدول الأفريقية ال 9

"الطيران المدني" : فحص PCR سلبي شرط لإنهاء الحجر

ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم التردد في تلقي الجرعة التعزيزية

مجلس الوزراء لم يصدر قراراً بتأجيل الدوام المدرسي

الموافقة على مشروع بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية

تكليف "الأشغال" باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحلول العاجلة والدائمة لمواجهة الحوادث الناتجة عن الأمطار والسيول والفيضانات

الوضع الوبائي مطمئن مع الاستمرار بمتابعة الأوضاع ميدانياً في المجمعات والمحلات وتكثيف التوعية لمزيد من الإقبال على «التنشيطية» و التخفيف على مكتملي التطعيم وتوصية بإنهاء حجر القادمين إلى البلاد فور سلبية الـ«PCR» المؤيَّدة من «مواجهة كورونا»



مريم بندق



وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية أمس التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد على إنهاء الحجر المنزلي للقادمين المحصنين فور ثبوت سلبية فحص الـ «PCR» على أن يستمر لمدة 7 أيام على عدم الراغبين في اجراء الفحص، أعلن ذلك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.

وأوضحت مصادر مطلعة ان القرار يشمل المحصنين وهم من لم يمر 9 أشهر على تلقيهم الجرعتين، ويشمل ايضا مكتملي التطعيم الذين أخذوا الجرعة التنشيطية بعد مرور 9 أشهر من الجرعتين.

وقالت إن مجلس الوزراء لم يصدر قرارا بتأجيل الدوام المدرسي الى أول مارس بدلا من 13 فبراير، لافتة إلى ان جدول أعمال الجلسة لم يتضمن مقترحا بذلك.

هذا، وناقش مجلس الوزراء الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» اطمئنان المجلس الى سلامة موقف الوزير الذي يحرص على تطبيق القانون على الجميع، لافتة إلى ان المجلس اطمأن تماما إلى التزام الوزير وحرصه على تطبيق القانون وتحقيق كل ما يخدم المصلحة العامة.

وكشفت عن أن المجلس اطلع على ردود وزير الدفاع وسلامة حججه ودفوعه وما اتخذه من اجراءات وفقا لنصوص اللائحة الداخلية والضوابط التي وضعتها المحكمة الدستورية بخصوص الاستجواب، مؤكدة ان تأجيل التحاق المتقدمات للجيش حتى رد هيئة الإفتاء ليس هدفه تأجيل الاستجواب، لكن قد يكون مخرجا لحذف هذا المحور من الاستجواب، وتبقى المحاور التي لم تكن من مسؤولية الوزير والمنظورة الآن أمام القضاء، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى إعطاء بعض النواب المحرجين من هذا المحور ليتنفسوا الصعداء ولا يضعوا أسماءهم بورقة سحب الثقة بعد الاستجواب إن قدمت، أو يوافقوا على الطلب عند التصويت عليه.

وأشارت المصادر إلى اسهامات وزير الدفاع في تحقيق اهداف الحكومة التي منها تخفيض المصروفات حيث خفض الميزانية من مليار و600 مليون الى 700 مليون، مؤكدة انه يتميز بالكفاءة والنزاهة.

من جانبه، قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم: إن ‏الحكومة ستحضر جلسة اليوم، ما عدا الوزراء المخالطين للمستشار جمال الجلاوي، التزاما منها بتطبيق الاشتراطات الصحية.

المستشار جمال الجلاوي

أجر وعافية.. بو خالد

أعلنت وزارة العدل عن إصابة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي بفيروس كورونا، حيث يطبق بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية وممارسة مهامه عبر الاتصال المرئي عن بُعد. هذا، وتتمنى «الأنباء» للوزير الجلاوي وللجميع السلامة وموفور الصحة والعافية.. أجر وعافية.. بو خالد.





مقياس الوضع الوبائي مطمئن مع الاستمرار بمتابعة الأوضاع ميدانياً في المجمعات والمحلات التجارية وتكثيف التوعية لمزيد من الإقبال على أخذ «التنشيطية» وتأييد التخفيف على مكتملي التطعيم وتوصية بإنهاء حجر القادمين إلى البلاد فور ثبوت سلبية فحص الـ«PCR» المؤيَّدة من استشارية «مواجهة كورونا»

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن لجنة طوارئ كورونا متفائلة ومطمئنة إلى المقاييس الخمسة الصحية خصوصا مقياس أرقام الإصابات الذي سجل انخفاضا نسبيا، وان الزيادة في مقياسي نسبتي إشغال الأسرّة في العناية المركزة والمستشفيات محدودة، والعمل على وقف سرعة مقياس انتقال العدوى يستوجب المزيد من الدوافع والمزايا لمكتملي التحصين سواء الموجودين داخل البلاد او القادمين من الخارج، مع تثمين خطوة وزارة الصحة باستمرار إجراء المسحات اليومية المجانية.



وشددت المصادر على أن ثبات مقياس الوضع الوبائي يستلزم ضرورة استمرار الالتزام بالاحترازات الصحية من كمام وتباعد، ومتابعة الأوضاع ميدانيا في المجمعات والمحلات التجارية وتكثيف التوعية لمزيد من الإقبال على أخذ «التنشيطية»، لافتة إلى تأييد إجراءات التخفيف على مكتملي التحصين والمحصنين ومنه توصية بإنهاء حجر القادمين إلى البلاد فور ثبوت سلبية فحص الـ«PCR» المؤيدة من لجنة «مواجهة كورونا» والتي أعلنها رئيس اللجنة الاستشارية العليا د.خالد الجارالله أمس.



ومن الأهمية تعريف مكتملي التطعيم بأنهم من أخذوا الجرعة التنشيطية بعد مرور 9 أشهر من الجرعتين، والمحصّنون هم من لم يمر 9 أشهر على تلقيهم الجرعتين، وغير المحصن هم من لم يحصلوا على أي جرعة أو مر على أخذهم الجرعتين أكثر من 9 أشهر.

طارق المرزم: الحكومة ستحضر جلسة مجلس الأمة اليوم ما عدا المخالطين لوزير العدل

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المرزم إن الحكومة سوف تحضر جلسة مجلس الأمة اليوم، ما عدا الوزراء المخالطين لمعالي المستشار جمال الجلاوي - وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة ، التزاماً منها بتطبيق الاشتراطات الصحية .

الحكومة غير محجورة .. وستحضر الجلسة البرلمانية اليوم

قالت مصادر مطلعة لـ "الأنباء" إن الحكومة غير محجورة، حيث أثبتت الفحوصات التي تمت على جميع الوزراء صباح أمس سلبية النتائج باستثناء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي.



وتوقعت مصادر أخرى أن يتم فحص آخر للوزراء صباح اليوم قبل حضور الجلسة البرلمانية المقررة اليوم.

قرار مجلس الوزراء إنهاء حجر القادمين فور ثبوت سلبية الـ"PCR" يشمل فئتين

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ"الأنباء" ان قرار مجلس الوزراء بإنهاء حجر القادمين فور ثبوت سلبية فحص الـ " PCR “ يشمل المحصنين و هم من لم يمر 9 أشهر على تلقيهم الجرعتين، ويشمل ايضا مكتملي التطعيم الذين أخذوا الجرعة التنشيطية بعد مرور 9 أشهر من الجرعتين.

الطيران المدني: فحص PCR سلبي شرط لإنهاء الحجر على القادمين المحصنين

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني انه بناء على موافقة مجلس الوزراء ، يطبق الحجر المنزلي على القادمين المحصنين إلى البلاد لمدة 7 أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص PCR بعد الوصول مباشرةً يثبت الخلو من الفيروس .

مجلس الوزراء لم يصدر قراراً بتأجيل الدوام المدرسي إلى مارس

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء " إن مجلس الوزراء لم يصدر قرارا في جلسته الاعتيادية اليوم التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بتأجيل الدوام المدرسي الى اول مارس بدلا من ١٣ فبراير ، لافتة إلى ان جدول أعمال الجلسة لم يتضمن اي مقترح بذلك.

إعادة تسيير الرحلات مع الدول الأفريقية الـ 9



قرر مجلس الوزراء إعادة تسيير رحلات الطيران التجارية مع كل من (جنوب أفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق ، ليسوتو ، إسواتيني، زامبيا، ملاوي) مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا

منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية

ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القرار.

الموافقة على مشاريع مراسيم 4 جهات

ناقش مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني، ومشروع مرسوم بتعديل مرسوم رقم 350 لسنة 2006 بإنشاء المعهد الديبلوماسي الكويتي، ومشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 390 لسنة 2004 بالترخيص بإنشاء كلية بوكسهل ـ الكويت ـ للبنات، ومشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 156 لسنة 2002 بالترخيص بإنشاء جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الخاصة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها لصاحب السمو.

وفيما يلي بيان مجلس الوزراء :

مجلس الوزراء استذكر بالتقدير والعرفان جهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ودول التحالف الدولي من الأشقاء والأصدقاء لتحرير الكويت

«PCR» سلبي ينهي حجر القادمين بعد الوصول مباشرة اعتباراً من اليوم

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد. وبعد الاجتماع، صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بما يلي:



بمناسبة الذكرى الـ 31 لانطلاق عمليات «عاصفة الصحراء» لتحرير الكويت من براثن العدوان العراقي الغاشم، ومجلس الوزراء إذ يتقدم بالتقدير والعرفان للجهود المباركة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة ودول التحالف الدولي من الأشقاء والأصدقاء لتحرير الكويت بعد صدور القرارات الدولية، كما استذكر بهذه المناسبة الدور البارز للقوات الجوية الكويتية في حرب تحرير الكويت وصمود أبناء الكويت، والتضحيات الكبيرة التي بذلها الشعب الكويتي لدحر العدوان الغاشم والتمسك بالشرعية الوطنية، لنسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلدنا وشعبنا من كل مكروه وأن يديم علينا نعمتي الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.



واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد حول نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا يوم الاثنين الماضي وفحوى لقائه مع الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة، والذي تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وبحث سبل تنميتها في مختلف المجالات وعلى كل المستويات بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين، كما أحاط المجلس علما بفحوى المحادثات التي أجراها مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس والتي توجت بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن منع السرقة والتنقيب السري والاستيراد غير المشروع ونقل ملكية الممتلكات الثقافية وتعزيز توطينها.



كما أحاط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى مدينة ووتشي بجمهورية الصين الشعبية مؤخرا، وفحوى المحادثات التي أجراها مع مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي وكبار المسؤولين الصينيين، والتي تناولت استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين، وسبل فتح آفاق جديدة للعمل والتعاون المشترك بينهما في مختلف القطاعات دعما للمصالح المشتركة بين الجانبين، وخاصة المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين في عام 2013.



ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة د.خالد السعيد حول تطورات انتشار المتحور «أوميكرون» لفيروس كورونا إقليميا وعالميا، وآخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد من واقع الإحصاءات المتعلقة بأعداد الحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس ومن يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة.



وقد دعا مجلس الوزراء مجددا جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم التردد في تلقي الجرعة التعزيزية من اللقاح المضاد للفيروس للحد من آثار ومخاطر هذا الوباء.



وضمن هذا السياق، ناقش مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر مجلس الوزراء الآتي:



٭ أولا: بناء على قرار وزير الصحة، فقد أوصت اللجنة بما يلي:



1 ـ يطبق الحجر المنزلي على القادمين المحصنين إلى البلاد لمدة 7 أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص PCR بعد الوصول مباشرة يثبت الخلو من الفيروس، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 18 الجاري.



2 ـ يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.



3 ـ تكليف الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.



٭ ثانيا: إعادة تسيير رحلات الطيران التجارية مع كل من: جنوب أفريقيا، نامبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق، ليسوتو، إسواتيني، زامبيا، وملاوي، مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.



كما ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2022/2023، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.



كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الخدمات العامة بشأن إفادة وزارة الكهرباء والماء بشأن الوضع المتوقع لإمدادات الطاقة الكهربائية وسبل إنجاز المشروعات ذات الصلة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وخطة الوزارة للتعامل مع متطلبات الطاقة الكهربائية للأعوام القادمة (بدءا من صيف 2023، وحتى صيف 2025)، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع كل من: وزارة المالية، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، الهيئة العامة للاستثمار، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجهات التي تراها مناسبة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والكفيلة بتأمين احتياجات الكويت الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية، ووضع الحلول التي من شأنها التعامل مع أي عجز قد يطرأ في السنوات القادمة بالبلاد، والإسراع بإنجاز مشاريع الطاقة المتجددة والتي تدعم وتلبي المتطلبات المستقبلية وتضمن استدامتها، وموافاة مجلس الوزراء بالمعوقات التي قد تواجه الوزارة بهذا الخصوص.



كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن تقرير الهيئة العامة للبيئة بشأن الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لحل مشكلة تجمع المياه في مدينة صباح الأحمد السكنية، وذلك خلال الفترة من منتصف شهر سبتمبر حتى الأول من ديسمبر لسنة 2021، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع كل من: وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء، بلدية الكويت، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لاستكمال متابعة الإجراءات التنفيذية التي تتولاها هذه الجهات لضمان معالجة الأوضاع القائمة والانتهاء من مشكلة تجمع المياه في مدينة صباح الأحمد السكنية بالسرعة الممكنة.



ثم استعرض مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن التقريرين الدوريين الشهريين المقدمين من الهيئة العامة للبيئة بشأن آخر المستجدات والإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية لتنفيذ التزامات الكويت ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ولاسيما المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية.



وقد أثنى مجلس الوزراء على جهود الجهات الحكومية الرامية إلى تنفيذ المشاريع الحكومية وفق أعلى المعايير البيئية التي تنسجم مع رؤية الكويت والتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالجوانب البيئية، وعلى التعاون المثمر الذي تم بين الجهات الحكومية ذات الصلة في هذا الشأن.



وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للبيئة بالمضي باستكمال متابعة الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية بالمشاريع التابعة لكافة الجهات الحكومية المعنية وذلك بما يضمن تنفيذ الكويت للالتزامات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، والتنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة.



ثم ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن التقريرين المقدمين من قبل وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري حول استعدادات كل منهما لموسم الأمطار 2021 ـ 2022، والإفادة حول أعمال اللجنة التنفيذية للحلول الدائمة والعاجلة والمؤقتة للحماية من تداعيات الأمطار والسيول، والعرض المرئي المقدم في هذا الشأن، وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الحكومية التي شاركت بالتعامل مع تداعيات الأمطار التي واجهت البلاد وما تم من قبلهم في سبيل توفير سلامة الأفراد، والحد من الآثار المترتبة والأضرار الناتجة على الممتلكات.



وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة لمتابعة تداعيات الأمطار والسيول لسرعة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحلول العاجلة والدائمة لمواجهة الحوادث الناتجة عن الأمطار والسيول والفيضانات، وتوحيد جهود الجهات المعنية لتوفير الحماية الكافية وتطوير الخطط الوقائية اللازمة والاستعانة بالآليات المناسبة من الجهات ذات الاختصاص في سبيل دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على سلامة الأفراد والممتلكات وتلافي أي حوادث مستقبلية قد تطرأ بهذا الشأن وبما يضمن عدم تكرارها، مع ضرورة ترتيب كل الإجراءات الإدارية والرقابية اللازمة لضمان تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن.



ثم أحيط المجلس علما بتوصية اللجنة بشأن استراتيجية الهيئة العامة للرياضة 2022 ـ 2028 التي تهدف إلى تطوير الرياضة وتذليل كافة العقبات التي تواجه مستقبل الرياضة والرياضيين في الكويت.



وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاستهداف المناطق المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من الأبرياء، موضحا أن استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها يؤكد خطورة سلوك هذه المليشيات، ويؤكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني وصيانة الأمن والسلم الدوليين.



وأكد المجلس وقوف الكويت إلى جانب شقيقتها الإمارات العربية المتحدة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.