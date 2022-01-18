عادل الشنان



استقبل وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت د.مطر حامد النيادي، بحضور المدير العام م.بدر الوقيان وقياديي المؤسسة، وذلك في مكتبه بمبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



ورحب الوزير بالسفير، مشيدا بالجهود الطيبة المبذولة والرامية في تعزيز مسيرة التعاون بين الدولتين.



وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تنميتها بين البلدين الشقيقين، مؤكدا على المستوى المتميز الذي وصلت إليه تلك العلاقات، والتي تشهد نموا وتطورا على كل الأصعدة.



وعلى هامش اللقاء تم توقيع شركة دوكاب للكابلات عقدا مع «السكنية» لتوريد وتركيب كيبل أرضي جهد 132 ك.ف بطول 120 كم لتغذية محطات التحول الرئيسية بمنطقة المطلاع السكنية وبقيمة 7.6 ملايين دينار.