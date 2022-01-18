أحمد السميط: التصنيف مستحق ويعكس دور «بيتك» البارز كصانع سوق

14.12 مليار دولار حجم الصكوك المصنفة عند «A-1» بـ 36 إصداراً

فريق وحدة سوق رأس المال في إدارة الخزانة يدار بخبرات كويتية 100%



حقق بيت التمويل الكويتي (بيتك)، مركز الصدارة ضمن قائمة المتداولين الرئيسيين في إصدارات برنامج مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) لسوق الصكوك الأولية، وكذلك حقق المركز الأول ضمن قائمة المتداولين في السوق الثانوية لعام 2021، وهذا الإنجاز يحقق لأول مرة بأن تتصدر مؤسسة مالية القائمتين بين المتداولين الرئيسيــــــين لبرنامـــج الـ «IILM» في السوق الاولي والثانوي.

وأوضح مدير عام خزانة الكويت في «بيتك» أحمد السميط، ان «بيتك» احتل المركز الأول في تصنيفات مؤسسة ادارة السيولة الاسلامية الدولية لسوق الصكوك الأولية للـ «IILM» الذي بلغ حجم اصداراته 14.12 مليار دولار ضمن 36 إصدارا، يليه كل من بنك ستاندرد تشارترد في المركز الثاني، وبنك «MayBank» في المركز الثالث.



وأضاف السميط أن «بيتك» جاء أيضا في المركز الأول ضمن تصنيفات «مؤسسة ادارة السيولة» لسوق الصكوك الثانوية بناء على حجم تداول اجمالي بلغت قيمته 1.51 مليار دولار لعام 2021، فيما احتل بنك ابوظبي الأول المركز الثاني، وجاء بنك ستاندرد تشارترد في المركز الثالث، مبينا أن عدد المتداولين الرئيسيين 10 بنوك خليجية وعالمية.



وذكـــــر ان برنامـــج صكــوك الـ «IILM» قصير الأجل حاصل على تصنيف «A-1» من وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز، مبينا أن البرنامج القائم لصكوك مؤسسة ادارة السيولة الإسلامية الدولية يبلغ 3.51 مليارات دولار.



وأعرب عن سعادته وفخره بتحقيق هذا الانجاز الاستثنائي، مؤكدا أن تصنيف «بيتك» في المركز الأول ضمن القائمتين مستحق ويعكس دوره البارز كصانع سوق ويرسخ ريادته في تنشيط سوق الصكوك وتطويره.



وأضاف السميط أن هذا الانجاز لم يكن ليتحقق لولا تفاني فريق وحدة سوق رأس المال في إدارة الخزانة الذي يدار بخبرات كويتية 100% وبمهنية عالية، مثمنا جهودهم المثمرة على مدار العام، وقال إن «بيتك» يفخر بأن يعول عليه في تسويق برنامج صكوك الـ «IILM» على قاعدة كبيرة من المستثمرين.



واشار الى أن «مؤسسة السيولة» تلعب دورا محوريا في تلبية متطلبات السيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية، لافتا الى أن هذا الأمر يتجسد في حقيقة أن 27% من إجمالي الإصدارات العالمية للصكوك بالدولار الأميركي في عام 2021 تم توفيرها من قبل «مؤسسة السيولة»، ما يجعلها واحدة من أكبر مصدري الصكوك بالدولار على مستوى العالم.



وأكد السميط أن «بيتك» سيواصل دوره كشريك استراتيجي في تعزيز تطوير صناعة التمويل الإسلامي من خلال المشاركة في برنامج إصدارات الصكوك التابع لمؤسسة ادارة السيولة الاسلامية الدولية (IILM).



وأشار الى أن قطاع الخزانة والمؤسسات المالية للمجموعة يواصل جهوده في توسيع أنشطة الاستثمار والتداول في أسواق رأس المال الأولية والثانوية لتعزيز مكانته كأكثر صناع السوق نشاطا.

كما استطاع أن يحقق انتشارا كبيرا وتطورا ملحوظا، حيث تم تحفيز عدد من المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية لدخول السوق والمشاركة في عمليات التداول، الأمر الذي يسهم في تعزيز السيولة ودعم الأسواق المالية الإسلامية.



بدورها، أشادت مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) بمساهمات «بيتك» وأدائه القوي في سوق الصكوك والمهنية العالية في تسويق الإصدارات، متطلعة الى مزيد من التعاون.