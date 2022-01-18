استقبل البنك التجاري الكويتي في مقره الرئيسي محمد حنيف خان محمد، الفائز بالجائزة الكبرى في سحب «النجمة» 1.5 مليون دينار، والذي تم تنظيمه بمجمع المروج وتم بثه عبر قنوات التواصل الاجتماعي للبنك، بالإضافة إلى نقله على الهواء مباشرة عبر إذاعة 360FM، وبحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني وكذلك مراقب الحسابات الخارجي للبنك.



وكان في استقبال الفائز محمد حنيف محمد لدى زيارته للبنك مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالوكالة عبدالعزيز الزعابي، ونائب مدير عام - قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع وعدد من فريق الإدارة التنفيذية في البنك، حيث قاموا بتهنئته وإنهاء معاملة تسليمه الجائزة.



وفي هذا السياق، عبر محمد حنيف خان محمد عن فرحته بالفوز بهذه الجائزة الكبرى، متوجها بجزيل الشكر إلى إدارة البنك التجاري على هذه الجائزة القيمة التي كانت مفاجأة كبيرة له ولجميع أفراد أسرته، قائلا: أنا سعيد جدا بفوزي بجائزة الـ 1.5 مليون دينار من حساب «النجمة» الذي يوفر لأصحابه فرصا مواتية للفوز بجوائز نقدية كبيرة على مدار السنة، وفرحتي كبيرة بفوزي بهذه الجائزة النقدية الأكبر في العالم.



وبسؤاله عن فترة علاقاته المصرفية مع البنك التجاري الكويتي، قال الفائز سعيد الحظ إنه عميل البنك منذ ما يقرب من 10 سنوات، معبرا عن سعادته وإعجابه بالمنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك التجاري الكويتي وأن فوزه بالجائزة الكبرى لحساب النجمة سيساعد في تغيير حياته ليس على الصعيد الشخصي فقط، ولكن على الصعيد العائلي، واختتم حديثه متمنيا أن يحالف الحظ جميع عملاء وعميلات البنك التجاري الكويتي في السحوبات المقبلة.



بدوره، توجه عبدالعزيز الزعابي بتهنئة الفائز بالجائزة الكبرى لحساب النجمة، كاشفا عن أن التجاري كان من أوائل البنوك التي قامت بطرح منتجات مصرفية ادخارية توفر للعملاء الفرصة للفوز بجوائز نقدية، لاسيما أن البنك قد بادر في تسعينيات القرن الماضي بطرح شهادة النجمة لتتحول بعد ذلك لحساب النجمة الذي يقدم لأصحابه فرصا متعددة للفوز بجوائز نقدية كبيرة، مؤكدا أن البنك قد توج 4 فائزين حتى الآن بهذه الجائزة النقدية التي تعد أكبر جائزة نقدية في العالم مرتبطة بحساب مصرفي.

وتابع مؤكدا حرص البنك التجاري الكويتي على تقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ترتقي لمستوى تطلعات عملائه وتلبي كل احتياجاتهم المصرفية بما يعزز ريادة التجاري في تقديم الحلول المصرفية الرقمية لكل شرائح عملائه.



وأضاف الزعابي أن الفرصة مازالت متاحة أمام عملاء البنك التجاري لمضاعفة فرصهم والفوز بجوائز حساب النجمة للعام 2022 حيث يقدم الحساب جوائز أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، ونصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، بالإضافة إلى أكبر جائزة مصرفية في العالم مرتبطة بحساب مصرفي والبالغة 1.5 مليون دينار، مشيرا في هذا الصدد الى أنه يمكن للعميل فتح حسابه مباشرة عن تطبيق البنك CBK mobile وتسلم بطاقة السحب والتحويل إلى حسابه دون الحاجة الى زيارة الفرع.



بدورها، قالت أماني الورع: إنه لمن دواعي سرورنا أن نستقبل الفائز محمد حنيف خان محمد في مقر البنك، وبالنيابة عن الإدارة التنفيذية وفريق العمل بالبنك التجاري، نتقدم إليه بالشكر والتقدير لثقته بالبنك التجاري الكويتي على مدى السنوات كونه عميل حساب النجمة منذ زمن طويل، متمنين له كل التوفيق والنجاح.