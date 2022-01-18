أطلقت الشركة الكويتية لاستيراد السيارات الوكيل المعتمد لسيارات بيجو في الكويت، أحدث عروضها الترويجية في مارينا مول حيث تعرض سيارة بيجو 3008 جي تي لمدة أسبوعين، ليتمكن بذلك العملاء من تجربة هذه السيارة المثيرة بطراز العام 2022 عن قرب والتعرف على أحدث التقنيات، ومزايا التصميم الأنيق والرفاهية التي توفرها المقصورة.



وبهذه المناسبة، صرح آشيش تاندون المدير العام لشركة كايكو الشايع والصقر: سعداء في كايكو لإتاحة الفرصة لنا لعرض أحد أحدث طرازاتنا 3008 جي تي في مارينا مول، وهي فرصة مميزة للتواجد بالقرب من العملاء عشاق العلامة التجارية بيجو.



من جانبه، قال عيسى عبدالله مدير التسويق في كايكو: بيجو واحدة من أعرق العلامات التجارية في صناعة السيارات، ولديها قيمة وجودة عاليتان، بالإضافة إلى كونها فاخرة وعملية في نفس الوقت.



كما قال ستيفان كريتا، مدير أعمال بيجو الكويت: إن طراز بيجو 3008 يعد واحدا من أفضل الطرازات أداء لدينا في مجموعة سيارات الركاب، حيث أشاد العديد من العملاء بالقيادة السلسة والراحة الفائقة والتصميم العام للسيارة، ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لعرض مجموعة طرازات بيجو، بالقرب من عملائنا، في مكان مهم للغاية مثل مارينا مول.