أطلقت مجموعة زين برنامجها الجديد «ZTwentyTwo Z22» الخاص بتطوير مهارات وتدريب الخريجين، وهو النسخة المحدثة من برنامجها CODE 7 الذي ركز مؤخرا على علوم الكمبيوتر والبيانات وهندسة البرمجيات.



وأعلنت زين الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن البرنامج الجديد «ZTwentyTwo Z22» اختار خمسة من الخريجين الشباب لخوض سلسلة من التحديات التي تتعلق بمجالات الابتكار واستراتيجيات العمل، الاستدامة، التنوع والاشتمال، المشاريع التجارية، الاتصالات، علوم البيانات، سلوكيات العمل، الإدارة والتطبيقات، وغيرها من المجالات المرتبطة بمهارات الابتكار في العمل.



وكشفت المجموعة عن أن برنامج Z22 يستهدف رعاية وتنمية رواد الأعمال المبتكرين والمفكرين الجدد الذين يمتلكون العقليات الإبداعية، وآداب السلوك، والقدرات والمهارات اللازمة لتحقيق التفوق، إذ ستساعد هذه الصفات على دعم التوجه الاستراتيجي لمجموعة زين في القطاع الرقمي، ويستهدف هذا البرنامج الممتد على مدار العام 2022 بناء فريق من الشباب الموهوب.



وأوضحت زين أن هذا البرنامج ـ الذي طرح لأول مرة في العام 2016 ـ يتمتع بمستوى عال للغاية من الانتشار في الكويت، حيث استقطب برنامج Z22 طلبات مشاركة من 187 مرشحا، من بين هؤلاء المرشحين، تم توجيه الدعوة إلى 86 لإجراء مقابلات الجولة الأولى، و40 للجولة الثانية، إلى أن تم اختيار 10 فقط في قائمة مختصرة لإجراء سلسلة من التقييمات، حتى وقع الاختيار على خمسة مرشحين فقط للمشاركة في فعاليات البرنامج.



وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي عن تهانيه لمجموعة الشباب الخريجين المختارة لخوض فعاليات الدورة الجديدة من البرنامج، وقال: النسخة المحدثة من برنامجنا للخريجين الشباب تؤكد على التوجهات الاستراتيجية لأعمال المجموعة في مجال الابتكارات الرقمية، فهي امتداد لسلسلة برامجنا التي نستهدف منها الشباب الوطني الموهوب، والمتحمس للمشاركة في بيئة الأعمال.



وأوضح: نؤمن في زين بأن قادة الأعمال الجدد بحاجة إلى رعاية خاصة، وإلى من يساعدهم على تحفيز روح التحدي داخل أنفسهم، وهذا هو الهدف من إطلاق هذا البرنامج لخريجينا الشباب الذين لديهم حس ريادي قوي وفهم ومعرفة لتأثيرات التكنولوجيا والاستدامة.



وأضاف قائلا: نحن على ثقة بأن المشاركين في برنامج Z22 سيواصلون إحداث المزيد من التأثيرات الإيجابية على خطط وأعمال المجموعة في الابتكارات الرقمية، التي نتوقع أن تكون لها تأثيرات نوعية في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



الجدير بالذكر أن برنامج CODE 7 استهدف خلال العام الأخير خمسة خريجين كويتيين تخصصوا في مجالات جميعها مرتبطة بعلوم الكمبيوتر والبيانات وهندسة البرمجيات، وتماشيا مع برنامج الخريجين المعاد تصميمه، أسست مجموعة زين قسما داخليا لعلوم البيانات لصقل وتنمية مواهب المشاركين في البرنامج بما ينسجم مع تركيزها على تحديد الاتجاهات المستقبلية وتطوير مجموعات المهارات لتلائم تلك الاحتياجات المستقبلية.



وسجل برنامج CODE 7 ناجحا مميزا في العام الأخيرة، إذ اشتمل على دورة لمدة 6 أشهر بالتعاون مع جامعة تكساس حول التعلم الآلي، الذكاء الاصطناعي، تحليلات البيانات، علوم البيانات، التنمية السلوكية، وفي مجالات الإبداع والابتكار والقيادة وآداب سلوكيات الأعمال على وجه التحديد.



ونجح البرنامج في تقديم المشاركين في أنشطة خارجية مع كل من: شركة NXN ـ الذراع التشغيلية لمجموعة زين في المدن الذكية، وشركة «تمام» للتكنولوجيا المالية في السعودية، والإدارات المسؤولة عن الخدمات الرقمية، وتتويجا لهذه النسخة الناجحة من البرنامج تم تعيين اثنين كموظفين بدوام كامل في الكيان التكنولوجي الجديد لمجموعة زين Zain Tech كمطورين لبرمجيات التعلم الآلي، وأيضا تم تعيين خريج في إدارة الاستثمار والتحول الرقمي.



من المقرر أن تشارك المجموعة المختارة في برنامج زين المحدث Z22: دانه نجم، فهد الشمري، فجر الصباح، غنيمة القضيبي، ولولوه الطاهر، في سلسلة من الفعاليات والمبادرات التي تتناول المهارات الإدراكية، مهارات التعامل الشخصي، القيادة الذاتية، الإلمام الرقمي، والتفكير المستدام، وعلى مدار العام 2022 سيتم توجيههم وإرشادهم، حيث تتطلع المجموعة أن يستمروا فيما بعد للإسهام في دعم جهود التحول الرقمي لخططها الاستراتيجية.



وتسعى زين من خلال مبادراتها في مثل هذه البرامج إلى الاستثمار في المواهب الوطنية الشابة، لتأهيل مواهب وأجيال جديدة من رواد الأعمال، وتحفيز قدراتهم المعرفية، ومساعدتهم على تنمية الأفكار بأساليب حديثة تراعي تحقيق البيئة المثلى في مجالات الأعمال.