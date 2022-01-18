أعلن بنك برقان عن إعادة إطلاق خدمة المساعد الافتراضي الشخصي «بنكي» بحلة جديدة من التحديثات والإمكانات المطورة لتسهم في التفاعل مع العملاء بشكل فعال وسريع.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من حرص بنك برقان على تقديم خدمات رقمية مبتكرة لتمكين عملائه الحاليين والمستقبلين من تجربة مصرفية مميزة.



ومن خلال هذا التحديث، تم تزويد خدمة «بنكي» بقدرات تقنية متميزة تسهم في فهم احتياجات العملاء والتفاعل معهم والإجابة الفورية عن تساؤلاتهم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ما يوفر على العملاء عناء البحث عن منتجات وخدمات البنك في مختلف المنصات بحيث يواصل مركز الاتصال دعمه للعملاء في حال طلب العميل التحدث لمسؤول الخدمة مركز الاتصالات.



وستتوافر هذه الخدمة عبر تطبيق بنك برقان وموقع البنك بالإضافة الى ربط خدمة بنكي بالواتساب باللغتين العربية والإنجليزية.



وتعليقا على تطوير هذه الخدمة، قال خليل القطان، رئيس التحول الرقمي في بنك برقان: ضمن هذه البيئة التنافسية العالية التي يشهدها القطاع المصرفي، قام البنك بالاعتماد على تقنية التعلم الآلي عوضا عن خدمة المحادثة التقليدية وذلك لتقديم تجربة مصرفية شخصية فريدة تتماشى مع وتيرة التحول الرقمي.

نحن ندرك مدى أهمية عامل الوقت لعملائنا وبأن سرعة الحصول على إجابات لاستفساراتهم هو السبيل الرئيسي لتحقيق رضا العملاء، كما يمكن للعميل طلب التحدث مع موظف مركز الاتصال متى ما تطلب ذلك.

ومن هذا المنطلق، نؤكد استمرار بنك برقان على تطوير خدماته بأحدث الحلول المصرفية للارتقاء بخدماته على مدار الساعة ولأننا نؤمن بأن العميل هو دافعنا لذا يحرص البنك على تعزيز خدمة بنكي بشكل مستمر ورفع كفاءة بنكي ليواكب تطلعات البنك وعملائه.