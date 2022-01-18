أعلنت مجموعة الخليج للتأمين- الكويت الرائدة في تقديم الخدمات التأمينية في الكويت حصولها على جائزة «مزود حلول التأمين الأكثر ابتكارا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021» من قبل كابيتال فايننس انترناشونال (CFI.co) المجلة الاقتصادية المشهورة حول العالم والتي تركز على قطاع الأعمال والاقتصاد والتمويل ومقرها الأساسي في لندن.



وفي هذا السياق، صرح طارق الصحاف الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين - الكويت قائلا: جاءت هذه الجائزة لتأكيد القدرات الرقمية المتقدمة التي نفذتها الشركة خلال الثلاثة أعوام الماضية من خلال تبني التحول الرقمي وتكامل تشغيل الأنظمة الآلية لخدماتنا، والتي من شأنها توفير تجربة أسهل وأكثر تقدما لعملائنا استكمالا لرؤية المجموعة الاستراتيجية والتي تركز على الابتكار والتحول الرقمي والاستمرار بتوفير تجربة مميزة للعملاء وتحقيق النمو والتميز في كل ما نقدمه للمساهمين.



وتسلط الجائزة الضوء على نجاح المجموعة في تطوير تجربة العملاء من خلال توفير عدة حلول إلكترونية متقدمة تلبي احتياجات التأمين الخاصة بهم وتضعها في متناول أيديهم، حيث باستطاعة العملاء شراء أو إدارة وثائق التأمين الخاصة بهم عبر عدة قنوات إلكترونية متقدمة ومن أبرزها تطبيق gig-Kuwait إضافة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمجموعة www.gig.com.kw والذي يوفر تجربة فريدة لشراء أو تجديد وثائق التأمين، تقديم المطالبات، الاستفادة من برامج المكافآت والبحث عن مواعيد عمل الفروع وآخر العروض.