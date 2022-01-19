يحيى حميدان



يعاود فريق الكرة بنادي الكويت تدريباته المعتادة مساء اليوم بعد الحصول على راحة لمدة يومين إثر تأجيل مباراة الكأس السوبر أمام العربي التي كانت مقررة أول من أمس بسبب ارتفاع نسبة اللاعبين المصابين بفيروس «كورونا» في الفريقين.



وبقي عدد المصابين بـ «كورونا» في «الأبيض» على حاله دون زيادة بعدما أثبتت «المسحة» المعادة التي خضع لها المحترف التونسي طه ياسين الخنيسي سلامته، ليبقى المصابون شريدة الشريدة وطلال الفاضل وفهد حمود فقط، ودخلوا جميعهم في الحجر المنزلي لمدة أسبوع.



ويتحضر الكويت حاليا لمواجهة خيطان يوم 24 الجاري في كأس الاتحاد «التنشيطية»، وذلك لعدم خوضه منافسات دور الـ 16 من كأس ولي العهد التي تنطلق اليوم لكونه حاملا للقب ووضعه نظام البطولة مباشرة في الدور ربع النهائي.



هذا، ولايزال وضع المحترف الغيني سيدوبا سوماه معلقا في الفريق الكويتاوي، إذ لم يتم اتخاذ أي قرار حول بقائه أو رحيله بشكل رسمي، ويتواجد اللاعب حاليا مع منتخب بلاده غينيا في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، علما أنه غاب عن اللقاء الأول أمام مالاوي لإصابته بفيروس «كورونا»، وتواجد على دكة البدلاء في اللقاء الثاني أمام السنغال ولم يشارك.