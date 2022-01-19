هادي العنزي



يستأنف الدوري الممتاز لكرة السلة نشاطه بعد طول انقطاع، بمواجهة مؤجلة من القسم الأول تجمع كاظمة والجهراء في الـ 6:30 مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات.



ويسعى كاظمة إلى تحقيق الفوز والظفر بالنقطة الـ 10 لختام القسم الأول في صدارة الترتيب دون خسارة، بعدما تغلب في مبارياته الأربع السابقة على الكويت، والقادسية، والقرين وبرقان، فيما يأمل «الجهراوية» عرقلة «البرتقالي» ومزاحمته على صدارة الترتيب بالحصول على النقطة التاسعة، ليتساوى مع الكويت وكاظمة بذات الرصيد من النقاط.



وقد اعتمدت لجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة إقامة 3 مباريات في اليوم الواحد بالقسم الثاني، على ان تنتهي هذه المرحلة من البطولة في 6 فبراير المقبل، لتبدأ بعدها مواجهات القسم الثالث، على أن يلتقي بعدها في الدور قبل النهائي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بطريقة «بلاي أوف» ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية في 3 مواجهات من إجمالي 5 متاحة، ويقام النهائي بالنظام ذاته، في حين يهبط صاحب المركز السادس إلى الدرجة الأولى مباشرة.