سهيلة الصباح: سعداء بنجاح الحدث.. ونأمل في إقامة بطولة نسائية

البذالي: البداية مبشرة ونحتاج مزيداً من الدعم لأبناء الكويت من المعاقين

الإبراهيم: نجاح البطولة الأولى خطوة متقدمة لتطوير رياضة المعاقين

هادي العنزي



حصد فريق كرة الطائرة في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين المركز الأول في بطولة الكويت الأولى لكرة الطائرة «جلوس» لذوي الإعاقة، بعد تغلبه على نظيره فريق نادي مبارك الكبير الرياضي للمعاقين الذي حل ثانيا، بنتيجة شوطين لواحد في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة النادي الكويتي للمعاقين، فيما ذهب المركز الثالث لفريق نادي الإرادة.



وحضر ختام البطولة التي أقيمت على مدار يومين، رئيس فريق أصدقاء المعاقين الشيخة سهيلة الصباح، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الكويتية ناصر العجمي، الأمين العام للجنة شريفة الغانم، رئيس مجلس إدارة نادي مبارك الكبير إبراهيم المشعان، رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي شافي الهاجري، رئيس مجلس إدارة نادي الإرادة دعيج الهاجري، ممثل الهيئة العامة للرياضة خليفة الطراروة، ممثل محافظة مبارك الكبير ضاري العيادة، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة عبدالرحمن الكوس، رئيس اللجنة الرياضية البارالمبية لكرة الطائرة جلوس نايف البذالي، وعدد من أعضاء مجالس إدارة أندية المعاقين.



وقد أشادت الشيخة سهيلة الصباح بنجاح أول بطولة لكرة الطائرة جلوس للمعاقين، وقالت لـ «الأنباء»: «جاءت مشاركة 3 أندية بداية متميزة لكرة الطائرة للمعاقين، ونأمل استمرارها وتقدمها في المواسم المقبلة، ولعل المنافسة القوية التي شهدناها في المباراة النهائية تعد بمستقبل واعد لكرة الطائرة للمعاقين، كما نأمل في انطلاق أول بطولة لكرة الطائرة النسائية في المستقبل القريب»، كما شكرت الجهود المخلصة التي كانت وراء انطلاق أول بطولة، آملة بمزيد من التقدم في جميع رياضات المعاقين.



من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الكويتية ناصر العجمي أن البطولة تمثل لبنة أولى لتكوين منتخب الكويت لكرة الطائرة، مضيفا: «جاء التنظيم متميزا ونقدر عاليا هذا الدعم والاهتمام الكبيرين من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي مبارك الكبير للمعاقين، كما شهدنا ظهور العديد من المواهب الشابة الواعدة من الأندية الـ 3 المشاركة، بما يمثل مستقبلا مشرقا لكرة الطائرة جلوس، واللجنة البارالمبية حريصة على دعم جميع الرياضيات، بما يضمن أفضل مشاركة لمنتخبات الكويت في البطولات الدولية المقبلة».



من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نادي مبارك الكبير للمعاقين إبراهيم المشعان أن التحضير لإقامة البطولة بدء من 3 أشهر، بالتنسيق والتعاون مع اللجنة البارالمبية وأندية المعاقين، مضيفا لـ «الأنباء»: «كرة الطائرة جلوس تعد جديدة مقارنة بتاريخها الطويل في رياضة المعاقين الدولية، وقد تحققت رغبتنا بإقامة أول بطولة والتي جاءت متسقة مع دعم الأندية لإظهارها بالصورة اللائقة التي أبرزتها النسخة الأولى، وسوف نسعى لإقامة بطولات أخرى في الموسم الحالي، والمواسم التي تليه، كما نأمل بإقامة عديد البطولات الرياضية المتنوعة في مختلف الألعاب».



وشدد المشعان على أن التعاون والتنسيق كبير بين الأندية الـ 6، مضيفا نحن نعمل كفريق عمل واحد، وهدفنا المشترك يتمثل بتمثيل مشرف وبأفضل صورة ممكنة للكويت.



إلى ذلك، توجه رئيس اللجنة الرياضية البارالمبية لكرة الطائرة جلوس نايف البذالي بالشكر الجزيل لرئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري على دعمه وحرصه الكبير لإنجاح البطولة، مضيفا اليوم كرة الطائرة جلوس سجل بداية جديدة مبشرة، وناجحة فنيا وتنظيميا، ونحتاج الدعم المعنوي من الجميع، لمزيد من العطاء والنجاحات، كما شكر جميع الأندية واللجنة البارالمبية على المشاركة الفاعلة في البطولة.



خطوة متقدمة



من جهته، أشاد عضو مجلس إدارة نادي مبارك الكبير وأمين الصندوق بدر الإبراهيم بدعم الشيخة سهيلة الصباح وحرصها على حضور ختام البطولة، مضيفا لـ «الأنباء»: «حققنا النجاح في البطولة الأولى لكرة الطائرة جلوس، بتعاون ودعم اللجنة البارالمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة وجميع أندية المعاقين، واتحاد كرة الطائرة ممثلا بعبدالرحمن الكوس، ولم يكن ليتحقق هذا النجاح لولا العمل الجماعي، والتنسيق المشترك بين جميع الأندية»، ومشيدا بدور جريدة «الأنباء» الحاضرة دائما والحريصة على دعم الرياضيين المعاقين إعلاميا، ونأمل مواصلة مثل هذه النجاحات لخدمة أبناء الكويت الرياضيين المعاقين في مختلف الألعاب.



كما شدد على أن البطولة الأولى خطوة تعقبها خطوات لاحقة لتطوير رياضة المعاقين محليا، وبما يؤهلها للمنافسة وتحقيق مزيد من الإنجازات الكبيرة على مختلف الصعد الإقليمية والقارية والدولية.

نقا: قمة متكافئة حُسمت بالإصرار

أبدى قائد فريق النادي الكويتي الرياضي للمعاقين أحمد نقا سعادته بالمركز الأول، وقال لـ «الأنباء»: «استعددنا جيدا للمشاركة في البطولة، وقد جاءت المواجهة النهائية متكافئة من الفريقين، فزنا بالشوط الأول، وحسمنا النتيجة لمصلحتنا في الشوط الفاصل، ونأمل أن تكون البطولة الأولى بداية مبشرة لمنتخب الكويت لكرة الطائرة جلوس، خاصة أن البطولة كشفت عن عدد من اللاعبين المتميزين».

رمضان: نهائي متكافئ.. والخسارة درس

قال قائد فريق نادي مبارك الكبير للمعاقين نزار رمضان ان الخسارة دائما تمهد الطريق إلى الفوز، وقدمنا أداء جيدا في المباراة النهائية التي جاءت متكافئة بدرجة كبيرة، ونشكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة مبارك الكبير لحرصهم على إنجاح البطولة، وبمشاركة أكبر عدد من الأندية، وهذا الأمر ليس بمستغرب عليهم، لكونهم من الرياضيين المحبين.