مبارك الخالدي



قال عضو مجلس الادارة ورئيس جهاز الكرة بنادي الشباب جابر الزنكي في تصريح لـ «الأنباء» إننا مازلنا نعمل خلال فترة الانتقالات الشتوية للتعاقد مع لاعبين محترفين من السوق المحلي لتدعيم صفوف فريقنا، ولكن من المؤسف دخول البعض على خط التفاوض لغرض غير مفهوم مما يؤدي الى تأخر عقد الصفقة وتشتيت ذهن اللاعب. وهذه الامور ليست في الصالح العام ونتمنى من الجميع ان يلتزموا باحترام خصوصية التفاوض، مناشدا الاندية الاخرى احترام سرية وخصوصية التفاوض بين الأندية وعدم الدخول على خط التفاوض بين ناد وأي لاعب متاح.



وعن الجديد لدي نادي الشباب، قال الزنكي اننا أنهينا اجراءات التعاقد مع السوري مارديكيان قادما من النادي العربي وننتظر انتهاء فترة الحجر الصحي التي يخضع لها اللاعب تمهيدا للتوقيع معه رسميا، كما تقدمنا بطلب ضم زميله علاء الدالي وما زلنا بانتظار الرد النهائي، كما ننتظر وصول احد المحترفين من توغو خلال اليومين المقبلين.



وأضاف اننا تقدمنا بكتاب رسمي الى نادي كاظمة لإعارة اللاعب عقيل الهزيم ومازال الطلب تحت نظر ادارة البرتقالي. وحول الاوضاع الصحية وسلامة لاعبيه من كورونا، أوضح الزنكي اننا في تواصل دائم مع اللاعبين والأجهزة الأخرى وسنقوم بإجراء المسحات وفق تعميم اتحاد الكرة الاخير حرصا على سلامة اللاعبين.



الجدير بالذكر ان فريق الشباب سيواجه اليرموك اليوم ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس ولي العهد.