ناصر العنزي

بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة، تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس سمو ولي العهد بنظام خروج المغلوب بإقامة مباراتين، تجمع الأولى اليرموك مع الشباب على ملعب نادي الكويت، وفي الثانية يلعب الجهراء مع الفحيحيل على ملعب عبدالله الخليفة.

ومن المحتمل ان يتم تأجيل مواجهة اليرموك والشباب بعد قرار اتحاد الكرة الأخير في حال ثبوت إصابة 8 لاعبين من فريق واحد تتأجل المباراة لوقت لاحق، وهو ما حدث لفريق «أبناء مشرف» الذين كشفت فحوصات المسحات إصابة ٨ لاعبين احدهم عثمان الدوسري من فريق تحت ٢٠ عاما، وباقي اللاعبين الـ ٧ هم : هاشم عدنان، سالم الهولي، أحمد الفضلي، حمد السعيد، والمحترفون: البرازيلي رافائيل أدلبرتو والكولمبيان كارلوس أندريس وداروين جوهان.

وجاء تأجيل انطلاق البطولة بعد ظهور حالات إصابة بڤيروس كورونا في أوساط اللاعبين، ما دفع اتحاد كرة القدم الى تأجيلها مشترطا قيام الأندية بعمل مسحات طبية قبل موعد المباريات بـ 24 ساعة على الأقل/ وموافاة الاتحاد بصورة من نتائجها.

وقد قسمت الفرق إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الاولى كلا من الكويت (حامل اللقب) وكاظمة والشباب وخيطان والفرق المتبارية اليوم، فيما ضمت المجموعة الثانية العربي والقادسية والتضامن والصليبخات وبرقان والساحل والنصر والسالمية، ولا مجال للتعويض، والفائز يكمل طريقه والخاسر يخرج من أول مباراة.

يذكر أن البطولة انطلقت لأول مرة موسم 1993-1994 بعد ما كانت المسابقات مقتصرة على بطولتين رسميتين هما الدوري العام وكأس سمو الأمير. وفاز الكويت بأول لقب بعد تغلبه على كاظمة بهدف نظيف، ويتساوى الكويت والقادسية في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 9 ألقاب لكل منهما. وفي مباراة الفحيحيل والجهراء ستكون الكفة متساوية مع أفضلية نسبية للأول الذي خاض مباريات قوية في الدوري الممتاز، في حين يلعب الجهراء في الدرجة الأولى ويسعى إلى تحقيق نتيجة ترضي طموحه في هذه المسابقة.