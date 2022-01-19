يعقوب العوضي



فاز منتخبنا الوطني لكرة اليد على منتخب الأردن بنتيجة 42- 30 في المباراة التي جمعتهما ظهر امس ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة آسيا الـ 20 والتي تستضيفها مدينة الدمام، وبذلك حصد الأزرق أول نقطتين في رصيده فيما يبقى الأردن من دون نقاط.



ويلتقي منتخبنا في الثانية عشرة ظهر اليوم مع منتخب سنغافورة الذي خسر من كوريا الجنوبية أمس متصدر الترتيب العام بفارق الأهداف عن الأزرق.



وشهدت المواجهة تقدم المنتخب الأردني في البداية وسيطرة نسبية له إلا أن الأزرق نجح في تجميد مفاتيح لعب المنافس وإيقاف خطورته مع مرور الوقت. واعتمد قائد الجهاز الفني لمنتخبنا بوريس دينيتش على اللاعبين مشعل طه وإبراهيم الأمير على الأجنحة في عملية الاختراق والتصويب من الأطراف وإسقاط الكرات على لاعب الدائرة عبدالرحمن البالول وتحركات عبدالعزيز سالمين وتصويب خالد الغربللي خارج الـ 9 أمتار، وكان للأزرق الغلبة في نهاية اللقاء.



أما مواجهة اليوم فيتحتم الفوز فيها لضمان تجاوز الأدوار التمهيدية والوصول الى الدور المقبل بغض النظر عن نتيجة المباراة المقبلة مع المنتخب الكوري، وعلى الورق يبدو منتخب سنغافورة متواضعا ولكن يجب تقديم كل شيء على أرضية الملعب، حيث لا يوجد مستحيل في عالم الكرة.