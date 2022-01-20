مفرح الشمري



عندما تشاهد فيلما سينمائيا ويستفزك من الداخل تأكد ان هذا الفيلم لامسك من الداخل او لامس الواقع الذي تعيشه او كشف لك مستورا كنت تبحث عمن المتسبب فيه، هذا ما شعرت به وأنا أشاهد فيلم «زبانية» بعد طرحه على منصة فريق وجهة نظر على موقع اليوتيوب. الفيلم روائي طويل من تأليف وإخراج محمد صلاح المجيبل وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب: عبدالله الجيران، محمد الشايجي، محمد الحربي، داود أشكناني، محمد رضا بالإضافة إلى مشاركة الفنان القدير داود حسين كضيف شرف في الفيلم الذي يعتبر التجربة الأولى لفريق «وجهة نظر» في الأفلام الروائية الطويلة بعد ان قدم هذا الفريق عدة أعمال وكان آخرها الفيلم القصير «انت عمري» الذي عرض قبل عدة شهور في اليوتيوب.



فيلم «زبانية» سلط الضوء على قضية مهمة عانت منها جميع المجتمعات العربية بما فيها المجتمع الكويتي وهي قضية «غسيل الأموال» التي ذاع صيتها في الفترة الأخيرة في الكويت والعديد من الدول ولا تزال هذه الدول تحارب هذه الآفة التي ربما من خلالها تكون غنيا وصاحب شركات ولكن لا يمكن ان تجعلك «محترما» في مجتمع يعرف جيدا تفاصيل حياتك، وهذه النقطة تحديدا تم ذكرها في اكثر من مشهد في هذا الفيلم الذي يحمل رسالة تربوية هادفة للمحافظة على نفسك وسمعتك والمحافظة الأكبر على بلادك من هذه الآفة التي تدار من قبل «زبانية» هذا الزمن!



القائمون على الفيلم اعترفوا من البداية من خلال التنويه المكتوب بأن الفيلم يناقش قضية تعتبر خطرا على المجتمعات وان تشابهت أحداثه بالواقع، فهو عن «قصد»، هذا الاعتراف الضمني يجعلك تحترم القائمين على هذا الفيلم لأنهم لم يأتوا بقصص خيالية لإنتاج فيلمهم وإنما بقصص واقعية جدا حتى تصل رسالتهم للمتلقي لعل وعسى ألا يقع تحت رحمة أولئك «الزبانية» الذين يسعون لتدمير العباد من خلال الإغراءات التي يوفرونها لهم للعيش برفاهية في هذه الحياة مع ان الحقيقة غير ذلك فهي بمنزلة بداية العيش بذلة ومهانة لأن من يتبع أولئك «الزبانية» سيكون تحت رحمتهم وسينفذ ما يريدونه حتى وإن كان على حساب بلادهم.



الفيلم يقدم النموذج السيئ من الشباب الذين يصدقون حالهم بأنهم اصبحوا «مشاهير» من خلال شخصية «حمد شاكر» الذي جسدها الفنان محمد الحربي والذي استغلته العصابة التي يقودها الفنان عبدالله الجيران في تحقيق أحلامهم بغسيل أموالهم عن طريقه ليعيش «سلطان زمانه» وينسى نفسه وحتى «أبوه المريض» وتكون نهايته هو وشركائه السجن المؤبد، وفي المقابل قدم الفيلم نماذج من المحبين لهذا البلد وأهله والذين يسعون للمحافظة عليه من هؤلاء «الزبانية» مثل شخصية «المقدم مشاري» التي جسدها الفنان محمد الشايجي وشخصية «بوحسين» داود حسين الذي كانت تريد العصابة استغلاله للترويج عن مسرحيته الجديدة دون مقابل ولكنه رفض ان يبيع نفسه ووطنه، وهنا الفيلم يعطي إشارة واضحة جدا إلى أن الوسط الفني معرض لأن يكون بابا لهؤلاء «الزبانية» لغسيل أموالهم من خلاله.



أخيرا.. شكرا للقائمين على هذا الفيلم وعلى الرسائل التي يتضمنها، وأتمنى ان تصل للجميع كما وصلتني للحذر منها حتى نعيش في مجتمعاتنا بأمن وأمان، وأن نرضى بما قدره الله لنا مهما كانت الظروف.