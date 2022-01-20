أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل الفنانة منى زكي «لام شمسية» بيانا أكدت فيه انسحابه من موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، بعد تأجيل البدء في التصوير أكثر من مرة بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا ومتحوراته بين صناع ونجوم العمل، مشيرة في البيان إلى أن المسلسل سيتم تصويره خلال شهر يونيو المقبل على أن يعرض في موسم رمضان 2023.



وكانت منى زكي قدمت في رمضان الماضي مسلسل «لعبة نيوتن»، وأبدت أكثر من مرة حماستها للتواجد بالموسم المقبل بمسلسل «لام شمسية» وأعلن بالفعل عن فريق النجوم المشاركين، لكن تأخر بدء تصويره أكثر من مرة ما استدعى صدور توضيح عاجل من الشركة المنتجة، قالت فيه: تحرص دائما شركة «ميديا هاب» في كل إنتاجاتها المتنوعة على أن تقدم للمشاهد الأفضل من حيث القيمة الفنية، وبراعة ودقة التنفيذ، وتضع في اعتبارها أي متغيرات قد تؤثر على جودة العمل الذي تقدمة للمشاهدين، وقد أشارت الشركة من قبل إلى إنتاج مسلسل «لام شمسية» تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وبطولة كوكبة من النجوم المتميزين، ليكون أحد المسلسلات التي تقدمها للمشاهد في الموسم الرمضاني المقبل.



وتابعت: ونظرا لتعرض عدد من أسرة المسلسل لإصابات متتالية بالفيروس المستجد في الأسابيع الأخيرة، ما أدى الى تكرار تأجيل بداية التصوير لأكثر من مرة، ولخصوصية هذا العمل في أهمية الموضوع الذي يطرحه، وقيمة النجوم والفنانين المشاركين فيه أمام وخلف الكاميرا، وحرصا من شركة «ميديا هاب» على ألا تتأثر جودة العمل بسبب تأخير بداية التصوير لأكثر من ذلك، قررت الشركة تأجيل بداية تصوير مسلسل «لام شمسية» لشهر يونيو المقبل، على أن يكون العرض في الموسم الرمضاني بعد القادم.