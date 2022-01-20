القاهرة - محمد صلاح



احتفلت الفنانة نيللي كريم ببدء عرض مسلسل «الجسر» ثاني تجربة لها في عالم دراما المنصات الرقمية، مطالبة الجمهور بعدم التسرع في الحكم عليها، وقالت إنها مضطرة للجوء للعنف ضمن أحداث المسلسل، ولكنها ستترك الحكم للجمهور ليقرر هل هي شريرة أم طيبة؟



وأضافت نيللي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «MBCTrending»: «وافقت على المسلسل فور عرض الفكرة من المخرج بيتر ميمي، خاصة أن هذه الأجواء جديدة وشخصية «دليلة» مركبة، وهي بتحكم المستعمرة بتاعتها علشان تحمي الناس اللي معاها وحواليها، وأحيانا الواحد بيبقا عايز يحمي اللي معاه فيضطر أنه يلجأ للعنف، وهسيب الجمهور يحكم على شخصية دليلة شريرة ولا لأ».



وأشارت كريم، إلى وجود كيمياء خاصة بينها وبين بطل المسلسل الفنان عمرو سعد، قائلة: «عمرو ممثل أستمتع بالشغل معاه، وفي مشاهد له، أنا مش موجودة فيها كنت بتفرج عليه فيها وهو بيمثل، عندنا مشاهد أكشن ومشاهد حلوة كتيرة مع بعض»، مؤكدة أن هذا النوع من الشخصيات والفترة الزمنية التي تدور فيها أحداث المسلسل يتيحان للممثل القيام بأشياء غير تقليدية واستخدام خياله بحرية في الأداء.