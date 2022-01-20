القاهرة - خلود أبو المجد



تحيي الفنانة إليسا الحفل الخيري للمؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدي والنساء «BGICS»، الذي ينظم على هامش المؤتمر الدولي الرابع عشر لأورام الثدي والنساء والعلاج المناعي «BGIICC»، تحت شعار «يلا نعيش» يوم 21 الجاري بفندق جي دبليو ماريوت التجمع في مصر.



وجاء اختيار إليسا لأنها تعد واحدة من أهم مطربات الوطن العربي، كما أنها سفيرة لحملة مكافحة سرطان الثدي بالكشف المبكر لوزارة الصحة اللبنانية.



وتلك المشاركة هي الثانية للفنانة إليسا مع المؤسسة، حيث شاركت من قبل عام 2019، وذلك بعد تعيينها من قبل وزارة الصحة اللبنانية سفيرة لحملة مكافحة سرطان الثدي بالكشف المبكر، ومن وقتها وهي تقوم بحملات توعوية ضد هذا المرض.



ويقام الحفل بحضور أكثر من 150 عالما وخبيرا أجنبيا من 60 دولة منها روسيا وأستراليا وسنغافورة وبلجيكا والدنمارك والأردن والهند والإمارات واليونان وإيرلندا والسعودية ولبنان واليابان وتركيا والنمسا والسويد وإسبانيا وسويسرا وانجلترا والبرتغال وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وأميركا والمغرب والصين ورومانيا والجزائر، وتخصص أرباح الحفل للتبرعات من أجل الفحص الجيني لمرضى الأورام.