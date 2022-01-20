عبدالحميد الخطيب



أكد الكاتب حسين بهمن، المدير التنفيذي لشركة «ستارز» للإنتاج الفني والمسرحي، ان بروفات المسرحية العائلية الهادفة «ترامبولين» تجري على قدم وساق دون أي عوائق تذكر، وقال: فقط كنا قلقين بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار المتحور الجديد «أوميكرون» وإغلاق المسارح الحكومية، فتم البحث عن مسرح خاص وتم الاتفاق مع الفنان محمد الحملي لتكون العروض على مسرح دار المهن الطبية بالجابرية مطلع فبراير المقبل ولمدة 11 يوما، مؤكدا ان شركة «ستارز» وضعت خطة مدروسة مع اتباع إجراءات الوقاية والسلامة لجميع فريق العمل، وكذلك الجمهور الذي سيحضر العروض.



وتابع بهمن في تصريح لـ «الأنباء»: فريق المسرحية سيكون موجودا بالكامل كما تم الإعلان عنه، فقط تم استبدال الفنانة فاطمة الطباخ بالفنانة غدير حسن، لافتا إلى ان روح المحبة والود والحماس تسود بين الجميع في البروفات، مستدركا: شغالين بروفات حركة حاليا استعدادا للعروض، وأتمنى التوفيق للجميع.



وكان بهمن قد ذكر في تصريحات صحافية سابقة أنه تم تأمين كافة الظروف الإنتاجية لتقديم هذا العرض المسرحي بمواصفات عالية المستوى تحمل المتعة والفرجة، وعاد ليؤكد ان العمل يحمل مضامين اجتماعية صاغها الكاتب المتميز عثمان الشطي باحترافية وعمق، ويتصدى لإخراجها الفنان الموهوب شملان هاني النصار، بالإضافة الى كوكبة من النجوم لهم خبرة في المسرح، أيضا فريق تقني عالي المستوى من أزياء ومكياج وإضاءة وموسيقى واستعراضات وغيرها.



الجدير بالذكر أن مسرحية «ترامبولين»، من تأليف الكاتب عثمان الشطي، وإخراج شملان هاني النصار، ويشارك في بطولتها عدد من النجوم، منهم: هبة الدري، غدير حسن، رهف العنزي، طلال باسم، منصور البلوشي، ضاري الرشدان، عبدالله هيثم، شملان العميري، نواف الشرف، وآخرون، ويقوم بتصميم وتنفيذ الديكور للمسرحية: د.فاطمة القامس، الأزياء: حصة العباد، الإضاءة: عبدالله النصار، التوزيع الموسيقي: حمد العروج، الإشراف الموسيقي: صهيب العوضي، مخرج منفذ: عبدالله الهويدي وجاسم التميمي، مساعد مخرج: لولوة الحسينان، مصمم الاستعراض: حمود العميري.