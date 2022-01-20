تواصل المخرجة مريم أحمدي تصوير مسلسل «Suits بالعربي» رغم مرضها المفاجئ وإصابتها بكوفيد-19 للمرة الثانية، وتبذل جهودا كبيرة لتعويض فترة التوقف بسبب مرضها. والمسلسل مكون من 30 حلقة، ويعرض خلال شهر رمضان المبارك، وهو من بطولة: آسر ياسين وأحمد الداوود وصبا مبارك ومحمد شاهين وتارا عماد وريم مصطفى، وإنتاج طارق الجنايني.



وقد أعطت هذه النخبة من الفنانين الذين يشاركون البطولة للمخرجة مريم أحمدي مساحة كبيرة كي تتحرك بحرية في إخراج مشاهد العمل ووضع لمساتها الفنية على أدوارهم، خاصة بعد النجاح الكبير لآخر مسلسلين لها «لازم أعيش» و«60 دقيقة».