عبدالعزيز جاسم



رفض مجلس إدارة نادي القادسية العرض المقدم من قبل نادي العين السعودي بطلب إعارة المهاجم åأحمد الرياحي حتى نهاية الموسم، حيث يشارك العين في دوري الدرجة الأولى وهبط الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويحتل حاليا المركز قبل الأخير ويعاني من الهبوط.



وجاء رفض الأصفر للعرض المقدم لحاجة النادي للرياحي، لاسيما أن الفريق ينافس على جميع البطولات المحلية وبحاجة لجميع لاعبيه المحليين والمحترفين من أجل العودة لتحقيق البطولات.



وقال الرياحي في حسابه الشخصي بتويتر إن عدم مشاركته في التدريبات الأسبوع الماضي كان سببه وعكة صحية عانى منها واضطر على اثرها الى الغياب نظرا لعدم تعافيه.