هادي العنزي



أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل الكرواتي داليبور ستاركوفيتش سعادته بالفوز على الجهراء 1-0 سجله حسين غملوش، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس ولي العهد، وقال: «سعداء بالنتيجة والتأهل إلى الدور ربع النهائي، قدمنا شوطا أول جيد بدرجة كبيرة، ولكن لم نتمكن من المحافظة على نسق الأداء في الثاني، بعدما واجهنا مشاكل في خط الدفاع، ولكن الأهم في مباريات الكؤوس تحقيق الفوز، وهو ما خرجنا به من المباراة».



وأشار داليبور الى أنه يرتبط بعلاقات جيدة مع العديد من الأندية، وقد تلقى العديد من الاتصالات في السابق، مضيفا ان هذا أصبح من الماضي، وكل تركيزه اليوم منصب مع الفحيحيل فقط.



من جانبه، أكد الإسباني جاي ديمبلي، لاعب وسط الفحيحيل أنه تلقى عروض انتقال من أندية القادسية، والعربي، وكاظمة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مضيفا انني أخبرت إدارة الفحيحيل بأنني تلقيت عرضا وأرغب في المغادرة، وعليه فإنني أنتظر حاليا، وآمل أن تسير الأمور على ما يرام، خاصة أنني أرغب في اللعب لناد كبير.