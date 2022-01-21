هادي العنزي



تغلب النصر على نظيره الساحل 2-1 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة، وامتدت لشوطين اضافيين بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس ولي العهد لكرة القدم، ليتأهل «العنابي إلى ربع النهائي، فيما غادر «أبناء أبو حليفة» مبكرا.



بدأ الفريقان بسعي حثيث نحو الفوز، بلعب مفتوح، وهجمات متبادلة، ومع مرور الوقت دانت أفضلية نسبية للساحل، لكن وبعكس سير الشوط، تحصل النصر على ركلة جزاء احتسبها الحكم الدولي أحمد العلي (22) إثر عرقلة محمد دحام من المدافع سعد العذاب، ليترجمها مشعل فواز إلى هدف، ولم تدم محاولات تعديل «أبناء أبو حليفة» للنتيجة كثيرا، ومن رأسية جميلة تمكن المتألق البرازيلي جيوفاني من تسجيل هدف التعادل (28).



وفي الشوط الثاني واصل الساحل أفضليته، وتهديد مرمى «العنابي»، لكن القائم الأيمن منع تسديدة البرازيلي ليوناردو (50)، وتألق الحارس محمد الحسينان بمنع تسديدة جيوفاني بعيدة المدى (55).



لتذهب المباراة إلى شوطين إضافيين، واصل الساحل خلالهما أفضليته، بضغط متواصل على النصر، لكن دون تسجيل هدف التقدم، وفي بداية الشوط الثاني تمكن محمد دحام من تسجيل الهدف الثاني للنصر، بعدما رفع ركلة ركنية قاتلة استدارت باتجاه مرمى الساحل، لترتطم بالقائم الأيسر للحارس علي فاضل وتسكن شباكه معلنة تقدم «العنابي» (112).



أدار اللقاء الحكم الدولي أحمد العلي، وأنذر معاذ الظفيري من النصر، وسعد العجمي من الساحل.