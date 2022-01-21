هادي العنزي



تصدر الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة ترتيب دوري الدرجة الممتازة في ختام القسم الأول بعد تغلبه على الجهراء في المباراة المؤجلة التي أقيمت مساء أمس الأول على صالة الاتحاد، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 10 نقاط، وجاء الجهراء في المركز الثالث بـ 8 نقاط، بينما حل الكويت في وصافة الترتيب بـ 9 نقاط.



وينطلق القسم الثاني الأحد المقبل بـ 3 مواجهات، على أن يختتم في 6 فبراير المقبل، وتتأهل الفرق الـ 4 أصحاب المراكز الأولى إلى الدور نصف النهائي الذي يقام بنظام «بلاي أوف» بأفضلية مباراتين من 3 متاحة.



جاءت مواجهة كاظمة والجهراء برغبة متساوية للفوز، وكفة متكافئة فنيا بدرجة كبيرة، لكونهما من المرشحين للظفر باللقب، ولما يضمانه في صفوفهما من العديد من اللاعبين المتميزين.



تبادل الفريقان الأفضلية على مدى مراحل المواجهة الـ 4، ودانت الأفضلية لكاظمة في الربع الأول (24-21)، وقلص الجهراء الفارق لنقطة واحدة في الربع الثاني لينتهي النصف الأول من القمة بنتيجة 44-43.



وقدم «الجهراوية» أفضل مستوياتهم في الربع الثالث، بعدما سجلوا 22 نقطة، ولم يتمكن خصمهم من تسجيل سوى 15 نقطة فقط، ليتقدموا بنهايته بفارق 6 نقاط (65-59)، لكن كاظمة كان حاضرا في الربع الأخير من المواجهة ليقلب النتيجة النهائية لمصلحته بعدما سجل 22 نقطة، فيما لم يتمكن لاعبو الجهراء سوى من تسجيل 9 نقاط فقط.